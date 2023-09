Federer sicher: „Djokovic wird den US Open gewinnen“

Novak Djokovic, die aktuelle Nummer zwei der Welt, hat sich souverän für das Halbfinale der US Open qualifiziert. Dort trifft er auf den überraschend starken Amerikaner Ben Shelton. Auch Tennislegende Roger Federer äußert sich zu den aktuellen Ereignissen.

Novak Djokovic hat sich ohne größere Mühe für das Halbfinale der US Open qualifiziert. In der Nacht von Freitag auf Samstag wird er gegen den Amerikaner Ben Shelton antreten, der in diesem Jahr in New York zur Sensation avanciert ist. Shelton, aktuell die Nummer 47 der Welt, hat mit seiner beeindruckenden Leistung aufhorchen lassen.

Auch die Tennislegende Roger Federer, ehemaliger Weltranglistenerster, hat sich zu den aktuellen Ereignissen geäußert. In einem Interview mit Sports Illustrated sagte er: „Ich würde auf Novak Djokovic wetten. Das ist ein sicherer Tipp.“

Federer, der vor einem Jahr seine aktive Karriere beendet hat, war einst ein heftiger Rivale von Djokovic. Der Schweizer hielt lange den Rekord für die meisten Grand Slam Titel, wurde jedoch mittlerweile von Djokovic und Rafael Nadal überholt.

Federer hatte vor dem Turnier auch eine Prognose für die Damenkonkurrenz abgegeben. Er tippte auf Iga Swiatek als Gewinnerin des Grand Slam, doch diese Vorhersage hat sich nicht bewahrheitet. Die Titelverteidigerin schied bereits am Montag aus, als sie von Jelena Ostapenko aus dem Turnier geworfen wurde.

Mit Blick auf das bevorstehende Halbfinale bleibt abzuwarten, ob Djokovic seiner Favoritenrolle gerecht wird und ob Shelton seine überraschende Performance fortsetzen kann.