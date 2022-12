Djokovic unterstützt die kroatische Fußballmannschaft und wird heftig kritisiert

Einer der berühmtesten Tennisstars, Novak Djokovic, stand vor vier Jahren unter großem Druck der Medien und der Öffentlichkeit, als er zahlreiche Kritik erhielt, weil er die Spieler der kroatischen Nationalmannschaft, die berühmten „Vatreni“, bei der Weltmeisterschaft in Russland unterstützte.

Laut serbischen Medien ist es kein Geheimnis, dass Djokovic hervorragende Beziehungen zu zahlreichen kroatischen Fußballern hat, er machte sogar Fotos mit Modric, Kovacic, Rakitic und Perisic, weshalb er seine Position öffentlich „verteidigen“ musste – er sollte erklären, warum er die benachbarte Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft unterstützte.

„Zunächst denke ich am besten an Luka Modric. Ich habe Kroatien bei der WM aus tiefstem Herzen unterstützt. Ich weiß, dass die Wunden des Krieges für viele Menschen noch frisch sind. Aber der Sport muss sich von der Politik fernhalten. Sie sind unsere ersten Nachbarn. Kroatien, Serbien, Bosnien und Mazedonien, alle sehe ich als etwas, was meines ist“, sagte Djokovic vor vier Jahren aus Doha zu einem Balkan-Medium.

Auf den Aufruhr, den Djokovic durch seine Unterstützung der kroatischen Nationalmannschaft auslöste, musste auch der Vater des Tennisspielers, Srdjan, reagieren, der ihn in der Sendung „Upitnik“ öffentlich verteidigte und seine Haltung begründete, die vielen nicht gefiel.

“Es ist häusliche Erziehung. Es gibt keine erfolgreiche Gesellschaft ohne eine erfolgreiche Familie. Sie haben unsere Familie zerstört und deshalb passieren uns viele schlimme Dinge. Also, was ist das Problem, dass er Kroatien unterstützt hat? Nun, sie sind unsere Nachbarn. Das sind seine Freunde, diese rot-weiß karierten Fußballspieler. Er hat seine Freunde angefeuert. Wir müssen diese Konfrontationen endlich stoppen. Sie erinnern sich, als es vor ein paar Jahren Überschwemmungen in Serbien, Bosnien und Kroatien gab. Er half nicht nur seinem Heimatland, sondern auch den anderen beiden. Das war, ist und wird immer für ihn ein Land und ein Volk bleiben. Wir können uns nicht anders verhalten”, sagte Srdjan Djokovic und fügte hinzu, dass aus diesem Grund “Ausländer überall auf der Welt Novak respektieren und schätzen“.

Bisher hat Novak Djokovic seine Unterstützung für die kroatische Nationalmannschaft nicht gezeigt, die erneut das Halbfinale der Weltmeisterschaft erreicht hat, wo sie auf Argentinien treffen wird. Wenn die Mannschaft ihren Erfolg aus der letzten Weltmeisterschaft wiederholt und erreicht, wird sie im Kampf um den Pokal auf den Gewinner zwischen Frankreich und Marokko treffen.

Bei der laufenden Weltmeisterschaft äußerte sich Djokovic nur vor dem Spiel zwischen Serbien und der Schweiz, als er mit seinem großen Rivalen und Gegner Roger Federer “spaßte”. Am Ende stellte sich heraus, vergebens.