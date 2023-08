Regionale SPAR-Eierschwammerl weisen serbische Herkunft auf!

Ein vermeintlicher Etikettierungsfehler bei SPAR sorgt für Aufsehen: Eierschwammerl aus Serbien? Die Behauptung entfachte eine lebhafte Debatte auf Facebook und ließ die Konsumenten rätseln. Wie kann es sein, dass ein regionales Produkt plötzlich eine serbische Herkunft aufweist?

Die Frage nach der Herkunft der Eierschwammerl wurde durch ein Facebook-Posting des Schladmingers aufgeworfen. Der Supermarkt SPAR reagierte prompt und vermutete einen Fehler bei der Etikettierung. Die User nahmen den Vorfall mit Humor und kommentierten: “Enns rinnt in Donau, Donau rinnt durch Serbien. Logisch” und “Durchs Ennstal transportiert”.

SPAR nimmt Stellungnahme

Doch was steckt wirklich hinter der mysteriösen Herkunftsangabe? Bernhard Kitzer, Filialleiter in Aich, lieferte gegenüber der “Kleinen Zeitung” die erhoffte Aufklärung: “Eine Mitarbeiterin hatte beim Etikettieren einen Fehler gemacht. Die Eierschwammerl stammten tatsächlich aus dem Ennstal, genauer gesagt aus der Sölk.” Er fügte hinzu, dass es durchaus Phasen geben kann, in denen Eierschwammerl nur aus anderen Ländern verfügbar sind. In solchen Fällen bleibt die Etikettierungsnummer gleich, jedoch wurde in diesem Fall vergessen, die Herkunftsregion anzupassen.