Djokovic nur noch zwei Siege von 24. Grand-Slam-Triumph entfernt

Die US-Tennis-Open sind in ihrer heißen Phase angekommen und die Halbfinalisten stehen fest. Im Rampenlicht: Der serbische Tennisprofi Novak Djokovic und der junge US-Amerikaner Ben Shelton. Djokovic hat sich souverän gegen den Lokalmatador Taylor Fritz durchgesetzt.

In einem packenden Match, das nach 2:35 Stunden mit einem klaren 6:1, 6:4, 6:4 für Djokovic endete, zeigte der Serbe seine Klasse. Trotz eines wackeligen dritten Satzes, konnte er sich gegen Fritz durchsetzen. Dieser musste sich im achten Duell mit dem Superstar erneut geschlagen geben. Djokovic, der nach dem Turnier wieder die Spitze der Weltrangliste erklimmen wird, schaffte allein im ersten Satz drei Breaks gegen den Fanfavoriten Taylor Fritz.

Roger Federer überholt

Doch Djokovic stellte nicht nur seine Einzelstärke unter Beweis. Mit seinem 47. Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier, dem 13. in Flushing Meadows, sicherte er sich einen weiteren Rekord und liegt nun vor Tennislegende Roger Federer.

„emotionaler Kampf“

Parallel dazu hat der 20-jährige Ben Shelton für eine Überraschung gesorgt. In einem spektakulären Viertelfinal-Duell entschied er das Match gegen Frances Tiafoe mit 6:2, 3:6, 7:6 (9:7), 6:2 für sich. „Es war ein emotionaler Kampf“, sagte Shelton nach dem Spiel und blickte bereits voraus: „Es könnte nicht besser sein.“ Das Aufeinandertreffen mit Djokovic wird sein erstes Halbfinale bei den US Open sein.

„ziemlich monumentalen Moment“

Das Viertelfinale zwischen Shelton und Tiafoe war jedoch mehr als nur ein Tennismatch. Es war das erste Viertelfinale zweier afroamerikanischer Männer bei einem Grand-Slam-Turnier in der Profi-Ära. Tiafoe betonte die besondere Bedeutung dieser Partie: „Es ist eine große Nacht aus vielen Gründen, offensichtlich zwei Amerikaner, zwei Afroamerikaner. Ich denke, es ist eine große Nacht für People of Color, die zu mir und Ben aufschauen und wissen, dass sie auch in dieser Position sein können.“ Er hatte das Match bereits zuvor als „ziemlich monumentalen Moment“ bezeichnet.

Der Showdown zwischen Djokovic und Shelton steht nun bevor. Der erfahrene Serbe trifft auf den jungen US-Amerikaner, der bisher das „Turnier seines Lebens“ spielt. Beide haben ihre Stärken eindrucksvoll unter Beweis gestellt und es bleibt abzuwarten, wer sich im Halbfinale durchsetzen wird. Eines ist jedoch sicher: Djokovic hat die Top-Position fest im Blick und wird alles daran setzen, seinen 24. Grand-Slam-Triumph zu feiern.