Djokovic zieht ins Viertelfinale der US Open ein

Die Tenniswelt hält den Atem an: Der serbische Tennisgigant Novak Djokovic zieht zum 13. Mal in das Viertelfinale der US Open ein. Der 36-jährige Grand-Slam-Rekordsieger setzte sich souverän gegen den kroatischen Herausforderer Borna Gojo durch.

Djokovic, der den kroatischen Qualifikanten in einem spannenden Match mit 6:2, 7:5, 6:4 besiegte, zeigte sich nach dem Spiel optimistisch. „Drei Amerikaner in den Viertelfinals, das ist großartig für das amerikanische Tennis. Alle haben einen starken Aufschlag, sind aggressiv“, lobte Djokovic seine Konkurrenten. Mit Blick auf sein bevorstehendes Duell mit Taylor Fritz fügte er hinzu: „Er spielt großartiges Tennis, besonders zu Hause. Offensichtlich werden die Matches immer schwieriger. Ich bin bereit.“

„Novak ist Novak“

Fritz, der als einziger Viertelfinalist noch keinen Satz abgegeben hat, zeigte sich trotz der beeindruckenden Bilanz von Djokovic gegen ihn kämpferisch: „Novak ist Novak. Es ist schwer“, gestand der 25-Jährige. „Es gibt niemanden, der so eine Bilanz gegen mich hat, deshalb hoffe ich, dass ich ihn einmal schlage. Die US-Open-Viertelfinals wären ein ziemlich guter Zeitpunkt.“

Damentennis

In der Damenkonkurrenz verlor die 22-jährige Titelverteidigerin Iga Swiatek gegen die Lettin Ostapenko mit 6:3, 3:6, 1:6 und schied überraschend im Achtelfinale aus. „Ich wusste, dass ich aggressiv sein muss, weil sie das nicht mag“, erklärte Ostapenko nach dem Match. „Ich bin wirklich glücklich.“ Durch Swiateks Ausscheiden wird die Belarussin Aryna Sabalenka die Spitzenposition in der Weltrangliste übernehmen.

Die Tschechin Karolina Muchova und die Rumänin Sorana Cirstea konnten sich ebenfalls für das Viertelfinale qualifizieren. Muchova setzte sich gegen die Chinesin Wang Xinyu mit 6:3,5:7,6:1 durch. „Ich bin froh, dass es vorbei ist. Es ist ziemlich warm heute“, kommentierte die 27-Jährige nach dem Spiel. Cirstea besiegte die Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic mit 6:3,6:3.