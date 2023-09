Mödling: Tod in Polizeigewahrsam hatte natürliche Ursache

Ein plötzlicher Tod in den Räumen der Justiz. Ein junger Mann von nur 32 Jahren verstarb unerwartet in der Außenstelle Mödling des Landeskriminalamts Niederösterreich, während er sich in Polizeigewahrsam befand.

Die ‚Kronen Zeitung‘ brachte die ersten Details dieser tragischen Geschichte ans Licht. Eine Geschichte, die Fragen aufwarf. Doch nun scheinen die Geheimnisse um den plötzlichen Tod eines jungen Mannes in der Außenstelle Mödling des Landeskriminalamts Niederösterreich gelüftet zu sein.

Keine rechtlichen Konsequenzen

Erich Habitzl, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, trat am Montag vor die Presse und gab bekannt, dass der 32-Jährige aufgrund einer natürlichen Ursache gestorben sei. Es gibt keinen Hinweis auf Fremdverschulden“, betonte Habitzl und fügte hinzu, dass das Verfahren eingestellt worden sei.

Diese neuen Erkenntnisse lassen den tragischen Vorfall in einem anderen Licht erscheinen und beenden vorerst die Spekulationen um die Todesursache des jungen Mannes. Es ist ein trauriges Ende, das keine weiteren rechtlichen Konsequenzen nach sich zieht.