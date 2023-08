Unvergesslicher Kroatienurlaub: Djokovic spielt mit kleinen Fans Tennis

Nachdem er im Wimbledon-Finale gegen Carlos Alcaras verloren hatte, fuhr Novak Djokovic mit seiner Familie in die Adria. Dort besuchten sie Inseln in Kroatien und Montenegro. Er spielte Tennis mit Kindern und machte sie glücklich. Jetzt bereitet er sich auf das Masters in Cincinnati vor, wo er gegen den aufgebrachten Spanier Alejandro Davidovich Fokina spielen wird.

Tennis-Ass Novak Djokovic bereitet sich für das Masters in Cincinnati vor. Dieses Turnier gilt als wichtiger Test vor den US Open für viele Top-Spieler. Djokovic trainierte vorab in Porto Novo auf den Plätzen der Tipsarevic Akademie. Am Samstag reiste er nach Cincinnati. Sein erstes Einzelmatch wird voraussichtlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stattfinden, gegen den spanischen Spieler Alejandro Davidovich Fokina, der gerade sehr motiviert ist.

Djokovic in Korcula

Doch Djokovic ist nicht nur ein leidenschaftlicher Tennisspieler, sondern auch ein Mann, der seine Freizeit nutzt, um anderen Freude zu bereiten. Nach seiner Niederlage im Wimbledon-Finale gegen Carlos Alcaras ging Djokovic mit seiner Familie in den Urlaub. Sie segelten durch die Adria, besuchten Inseln in Kroatien und Montenegro und machten Kinder glücklich, indem er mit ihnen Tennis spielte. Djokovic ist in Kroatien ein gern gesehener Gast, besonders auf Korcula, wo er jeden Sommer Zeit verbringt.

Djokovic hat mit den Kindern auf Korcula einen Tennisplatz gebaut und sie zu einem Spiel eingeladen. Die Freude der Kinder war unbeschreiblich und wird sicherlich für den Rest ihres Lebens in Erinnerung bleiben. Djokovic zeigt damit, dass er nicht nur ein herausragender Tennisspieler, sondern auch ein Mensch mit großem Herzen ist.