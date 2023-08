Djokovic Stürmt US Open: Sensationelles Comeback nach Corona!

Novak Djokovic zieht in die nächste Runde ein und kehrt erstmals seit der Corona-Pause in die USA zurück.

Nach einer längeren Pause aufgrund der COVID-19-Beschränkungen kehrt der serbische Tennis-Star Novak Djokovic für das diesjährige US-Open-Turnier auf amerikanischen Boden zurück. Seit seinem verlorenen Finale bei den US Open 2021 war der Weltranglistenzweite Djokovic aufgrund der Reisebeschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht mehr in den USA aktiv.

Unglücklicher Ausgang im Erstrundenmatch

In seinem Erstrundenmatch am Mittwoch (Ortszeit) stellte sich Djokovic Alejandro Davidovich Fokina aus Spanien gegenüber. Nach einem verlorenen ersten Satz mit 4:6 musste Fokina das Spiel jedoch aufgrund einer Verletzung aufgeben. Eine unglückliche Wende, die auch bei Djokovic „gemischte Gefühle“ hervorrief.

Djokovics Beziehung zu Davidovich Fokina

„Ich mag Alejandro wirklich. Wir verstehen uns abseits des Platzes gut und trainieren zusammen in Spanien“, teilte Djokovic mit. „Er sagte mir, er hat seit gestern Probleme am unteren Rücken. Es ist unglücklich.“

Blick in die nächste Runde: Duell mit Monfils

Durch den kampflosen Sieg über Davidovich Fokina trifft Djokovic nun auf den Franzosen Gael Monfils. Trotz der enttäuschenden Art und Weise seines Weiterkommens blickt Djokovic positiv in die Zukunft. Er hat bereits drei Mal das letzte Major des Jahres gewonnen und stand insgesamt neun Mal im Endspiel der US Open.

Rückkehr ins Zentrum des amerikanischen Tennis-Geschehens

Das Turnier, das Djokovic wieder in das Zentrum des Tennis-Geschehens in den USA bringt, beginnt am 28. August in New York. Fans und Beobachter sind gespannt, wie der 36-jährige Serbe performen wird, jetzt, da er nach seiner Corona-bedingten Abwesenheit zurück auf dem amerikanischen Tennisfeld ist.