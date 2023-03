Djani trifft Djokovic in Dubai: So reagiert der Tennis-Star

Radisa Trajkovic Djani, der sich derzeit mit seiner Frau Sladja in Dubai aufhält, traf Novak Djokovic in der Lobby eines Luxushotels und veröffentlichte das Video umgehend in den Netzwerken.

Djani und seine Frau Sladja trafen den Tennisspieler Novak Djokovic im Hotel und sobald sie ihn sahen, beschlossen sie, ihn zu begrüßen.

(FOTO: Screenshot/ Instagram)

„Begrüßen wir unseren Verwandten“, sagte Djani, und als Novak sie vorbeigehen sah, begrüßte er sie höflich.

(FOTO: Screenshot/ Instagram)

„Guten Tag, wie geht es Ihnen? Alles in Ordnung?“, sprach Novak sie höflich an, obwohl er in diesem Moment auf dem Weg zu einem Geschäftstermin war.