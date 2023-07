Austria’s Last-Minute Triumph: Banja Luka hält bis zur letzten Sekunde stand

Mit einem Last-Minute-Sieg hat die Wiener Austria einen positiven Start in die neue Fußball-Europacup-Saison hingelegt. Gegen FK Borac Banja Luka gelang der Elf von Trainer Michael Wimmer ein entscheidender Treffer in der 2. Qualifikationsrunde zur Conference League, der das Heimspiel mit 1:0 entschied. Haris Tabakovic, Stürmer der Wiener, war dabei der Held des Abends, der in der 94. Minute die Anspannung zum Kochen brachte und dem Team eine gute Ausgangslage für den Aufstieg verschaffte.

Das Spiel, das vor einer Zuschauerkulisse von 9.717 in der Generali-Arena stattfand, war insgesamt eine langgezogene Partie, bei der viele Chancen verspielt wurden. Die Austria übernahm die Initiative, mit Marvin Martins und Stammtorhüter Christian Früchtl.

Ungenutzte Chancen

Anfangs hatte die Austria einige Möglichkeiten zur Torvorlage, die jedoch ungenutzt blieben. Tabakovic netzte in der 7. Minute nach einem Fitz-Freistoß ein, wurde jedoch wegen Abseitsstellung nicht gewertet. Im Gegenzug versuchte Banja Luka mit blitzschnellen Kontern zu punkten, was fast in der 20. Minute zu einer Führung geführt hätte. Allerdings wurde der Treffer von Kapitän Jovo Lukic wegen einer Abseitsstellung ebenfalls nicht gewertet.

Chancen zur Führung für Banja Luka

Die Wiener blieben dran und hatten ihre beste Phase in Hälfte eins. Aleksandar Jukic und Manfred Fischer näherten sich durch Fernschüsse einem Treffer an, während Tabakovic und James Holland kurz darauf bei einer Doppelchance am Torwart scheiterten. Auch die Gäste hatten ihre Chancen zur Führung, allerdings wurde auch hier kein Treffer erzielt.

In der zweiten Halbzeit fand die Austria mit hohem Tempo zurück aufs Feld. Zahlreiche Chancen wurden jedoch nicht genutzt und es schien auf ein Unentschieden hinauszulaufen. Doch in der 94. Minute sorgte Tabakovic für die Erlösung. Nach einer Hereingabe von Manuel Polster traf er mit dem Oberschenkel und sicherte den Wienern den Sieg.

Das Rückspiel findet nächsten Donnerstag (3. August, 20.30 Uhr) im Gradski-Stadion von Banja Luka statt. Der Aufsteiger wird in der dritten und vorletzten Quali-Runde auf den Sieger des Duells von Ordabasy Schymkent aus Kasachstan mit dem polnischen Vizemeister Legia Warschau treffen.