Diese Personen bekommen im August mehr als 400 Euro

Die anhaltend hohe Inflation in Österreich wird von der Regierung mit verschiedenen Bonuszahlungen gemildert. Einerseits geht es um Wohn- und Heizkostenzuschüsse für steirische Haushalte, andererseits um Bonuszahlungen für den Schulstart von Familien in Wien, Niederösterreich, Burgenland und Oberösterreich. Im August können die Österreicher daher mit über 700 Euro an Unterstützung rechnen.

Die Inflation im Land hat sich im Juni zwar leicht beruhigt, bleibt jedoch mit acht Prozent weiterhin hoch. Dies macht Lebensmittel und Wohnen für viele Menschen schwer bezahlbar. Bund und Land greifen daher mit mehreren Bonuszahlungen unter die Arme.

Wohn- und Heizkostenzuschüsse

In der Steiermark sind es vor allem die Wohn- und Heizkostenzuschüsse, die für Entlastung sorgen. Rund 220.000 steirische Haushalte profitieren davon, mit Auszahlungen von mehr als 400 Euro pro Haushalt. Die erste Tranche wurde bereits Anfang Juni an Bezieher des Heizkostenzuschusses 2022/23 sowie an Steirer, die Sozial- oder Wohnunterstützung erhalten haben, ausbezahlt. Ohne einen Antrag zu stellen, wurde das Geld direkt auf das Konto der Begünstigten überwiesen.

Die zweite Tranche des Zuschusses unterliegt hingegen einer Änderung. Alle Haushalte mit einem jährlichen Nettohaushaltseinkommen von 30.734 Euro sind nun anspruchsberechtigt, müssen dafür aber einen Antrag stellen. Laut Auskunft des Landes Steiermark wird dies voraussichtlich ab August 2023 online möglich sein. Für diejenigen, die keinen Online-Zugang haben, stehen die Servicestellen der Gemeinde- und Stadtämter zur Verfügung.

Schulstartgeld

Aber auch Familien mit schulpflichtigen Kindern dürfen sich über finanzielle Unterstützung freuen. In Wien, Niederösterreich und im Burgenland wird im August für jedes Kind zwischen 6 und 15 Jahren ein Schulstartgeld in Höhe von 105,80 Euro ausbezahlt. Die Auszahlung erfolgt gemeinsam mit der Familienbeihilfe für August, ein gesonderter Antrag ist daher nicht erforderlich.

Ebenso erfreulich ist die Situation für Familien in Oberösterreich. Die Landesregierung hat beschlossen, zusätzlich 200 Euro pro Kind für den Schulstart zu überweisen. Die Erstattung erfolgt in zwei Raten zu je 100 Euro, wenn der OÖ Wohn- und Energiekostenbonus beantragt und positiv bearbeitet wurde. Somit erfolgt auch hier die Auszahlung automatisch.