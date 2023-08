US-Influencer singt für Djokovic: Sensationelles Lied erobert das Netz!

Justus Reid, ein bekannter US-Influencer, hat seine tiefe Zuneigung zu Serbien und dem Tennisstar Novak Djokovic in einem Lied zum Ausdruck gebracht. Inspiriert von Djokovics Sieg bei den US Open und seinen ermutigenden Worten, hat Reid ein Lied mit dem Titel „Dare to Dream“ veröffentlicht, das die Stärke und den Geist des serbischen Tennisspielers feiert.

Justus Reid, ein amerikanischer Influencer, hat seine Liebe zu Serbien und dem serbischen Tennisspieler Novak Djokovic in einem Lied zum Ausdruck gebracht. Reid, der für seine leidenschaftliche Unterstützung von Djokovic bekannt ist, veröffentlichte das Lied kurz vor Djokovics Spiel gegen Alexander Miller bei den US Open.

Djokovic, der das Spiel gewann, hat Reid mit seinen Worten „Trau dich zu träumen, denn alles ist möglich“ inspiriert. Diese Worte haben Reid dazu bewegt, ein Lied zu schreiben, das er „Dare to Dream“ nannte. Ich verlasse den Balkan und gehe nach Hause in die USA. Warum? Alles begann in Serbien, als ich Novak Djokovic drei Worte sagen hörte, die mir im Gedächtnis geblieben sind – ‚Dare to dream (because everything is possible)'“, erklärte Reid in einem Video, das er auf Instagram veröffentlicht hat.

Bei der Erstellung des Liedes erhielt Reid Unterstützung von Julie, einer der größten Fans von Djokovic. „Ich traf eine von Novaks größten Fans, Julie, und sie half mir, ein Lied für Novak zu schreiben“, sagte Reid. Sein Traum ist es, das Lied für Djokovic zu singen, und er hofft, dass der Tennisstar es hören wird, wenn das Video auf Youtube geteilt wird.

Djokovic hat bereits auf Reids Lied reagiert und seine Bereitschaft ausgedrückt, Reid zu treffen und das Lied zu hören. „Ich bin bereit, dich zu treffen und dein Lied zu hören“, schrieb Djokovic auf seinem Instagram-Account.