Novak Djokovic: Das sagt Nole Junior über seinen Vater

Stefan Djokovic, der Sohn des berühmten Tennisspielers Novak Djokovic, hat vor kurzem in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit erregt, als er bei Spielen des Basketballclubs Partizan mitgefiebert hat. Selbst sein berühmter Vater gab zu, dass er die Hymne des Vereins aus Humska zuletzt gehört hat.

Es ist allgemein bekannt, dass Stefan in die Fußstapfen seines Vaters treten will. Er hat seinen Schulaufsatz zum Thema „Mein Held“ an Sport Klub gesendet und natürlich ist sein Vater der Held.

Stefan schreibt: „In jüngeren Jahren traten Roger Federer und Rafael Nadal immer als Nummer eins oder Nummer zwei der Welt auf, während mein Vater namens Novak Djokovic die weltweiten Tennisfans begeisterte. So bekam ich meinen Nachnamen. Er wurde am 22.05.1987 geboren. Ach ja, ich habe etwas Wichtiges vergessen, ich bin Stefan Djokovic, sein Sohn. Er hat mich inspiriert, hartnäckig zu sein und ein guter Tennisspieler zu werden!“