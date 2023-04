Neda trägt tagsüber ein Kopftuch und nachts ist sie eine Prostituierte

Das Leben von Frauen in Iran unterscheidet sich erheblich vom Lebensstil anderer Frauen. Einige kämpfen gegen rigorose Regeln, die sie in den Tod getrieben haben und andere hingegen brechen diese Regeln, um zu überleben.

Trotz der extremen Regeln hat sich Neda entschieden, den Weg der Prostitution zu gehen. „Ich schäme mich für das, was ich tue, aber welche Wahl habe ich?“, sagt Neda, die als Friseurin arbeitet, aber nachts als Prostituierte, um über die Runden zu kommen.

„Ich lebe in einem Land, in dem Frauen nicht respektiert werden, die Wirtschaft zusammenbricht und die Preise für alles fast jeden Tag steigen“, fügt sie hinzu.

Neda ist nicht stolz auf ihre Arbeit, jedoch tut sie dies, um ihr Leben und das ihres Sohnes lebenswert zu machen. „Ich bin eine alleinerziehende Mutter. Prostitution zahlt sich gut aus, und ich plane jetzt, ein kleines Haus im Stadtzentrum zu kaufen. Das ist die traurige Realität meines Lebens. Ich verkaufe buchstäblich meine Seele.“

Im Jahr 2012 kündigte der Iran ein nationales Programm zur Bekämpfung der Prostitution an. Unabhängige NGOs und Forscher berichten jedoch, dass die Zahl der Menschen, die in der Sexindustrie arbeiten, ständig zunimmt. Das konservative religiöse Establishment im Iran hat lange Zeit offiziell die Existenz von Sexarbeiterinnen im Land bestritten. Die Behörden verweisen stattdessen auf die Prostitution als eine Verschwörung des Westens, die dazu gedacht ist, die Jugend zu verderben oder Frauen zu beschuldigen, mit skrupellosen Männern gesündigt zu haben.

Inoffizielle Daten deuten auch darauf hin, dass iranische Prostituierte immer jünger werden. Statistiken verschiedener NGOs zeigten, dass im Jahr 2016 auch Mädchen im Alter von 12 Jahren in die Prostitution gezwungen wurden.

Angesichts des Mangels an Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen im Iran und der Geschlechterungleichheit waren viele Frauen, die unterhalb der Armutsgrenze lebten, gezwungen, sexuelle Dienstleistungen zu verkaufen. Trotz der Tatsache, dass diese Arbeit erhebliche Risiken birgt, nutzen Männer die Illegalität der Prostitution aus, um Frauen auszunutzen.

Mahnaz, eine Studentin an der Universität Teheran, die auch als Prostituierte arbeitet, um Geld zu verdienen, sagt: „Ich hatte in verschiedenen Situationen Sex mit jemandem, aber er hat mir nicht bezahlt, und ich konnte mich nicht an die zuständigen Behörden wenden.“ Mahnaz sagt, dass die Lebenshaltungskosten in Teheran sehr hoch sind und dass andere Tätigkeiten ihre Rechnungen nicht bezahlen werden.

Laut der Aftab Association, einer NGO, die sich der Behandlung von drogenabhängigen Frauen im Iran widmet, gibt es in der Hauptstadt möglicherweise fast 10.000 Prostituierte, von denen etwa 35 Prozent verheiratet sind. Amir Mahmoud Harichi, ein Professor für Sozialarbeit an der Universität Tehran, schätzt jedoch, dass die tatsächliche Zahl der Prostituierten in Teheran doppelt so hoch sein könnte.