Bosnische Frauen heiraten immer mehr reiche Araber: So sieht ihr Leben aus

Viele Mädchen gehen auf der Suche nach einem besseren Leben in arabische Länder, und wenn sie den Luxus und die Möglichkeiten spüren, die ihnen angeboten werden, wollen sie nie wieder an ihre Geburtsorte zurückkehren, genau wie dieses Mädchen aus Bosnien und Herzegowina.

Es gibt immer mehr Geschichten darüber, dass es viele bosnische Frauen gibt, die reiche Geschäftsleute aus arabischen Ländern geheiratet haben, die sogar bereits verheiratet sind. Angeblich werden Mädchen mit Zustimmung ihres Vaters oder Bruders Zweitfrauen und sogar Drittfrauen von diesen Ausländern.

Interessant ist auch, dass sie weiterhin in Bosnien leben.

Eine 36-jährige Frau aus Sarajevo, die zwei Kinder aus erster Ehe hat, wurde die zweite Frau eines arabischen Mannes. Sie erklärte den lokalen Medien, dass sie etwa zwei Monate lang durch Telefon- und Videobotschaften seine Lebensweise und Bräuche kennengelernt habe. Ihr Vater habe dann der Ehe zugestimmt und sie hätten in Sarajevo geheiratet, schreibt das Balkan-Medium Express.

„Ich habe dieser Art der Ehe bewusst zugestimmt. Wir sind vor Allah verheiratet“, sagte sie und behauptet, dass sie ungefähr zwanzig andere Frauen kennt, die Zweitfrauen eines Arabers wurden.

(FOTOS: iStockphoto, zVg.)

Die islamische Gemeinschaft in Bosnien und Herzegowina gibt jedoch an, dass sie keine Daten zu diesem Phänomen hat. Würde ein Imam eine solche Trauung durchführen, wäre er disziplinarisch verantwortlich, da dies einen Verstoß gegen die innerhalb der islamischen Gemeinschaft bestehenden Verfahren bedeuten würde. Vor der Durchführung der Scharia-Trauung ist es nämlich in Bosnien und Herzegowina notwendig, eine standesamtliche Trauung durchzuführen, die in Übereinstimmung mit dem Familiengesetz durchgeführt wird. Nach diesem Gesetz ist Polygamie nicht möglich beziehungsweise, dass ein Ehepartner mehr als eine Frau hat.

Die Frau aus Sarajevo war sich der Umstände bewusst, unter denen sie heiraten würde, sowie der Tatsache, dass ihr Mann und sie nicht zusammenleben würden. Sie erklärte, dass er fast jeden Monat nach Bosnien und Herzegowina kommt, was von seiner Arbeit abhängt, die er in seinem Land oder in Bosnien und Herzegowina leistet.

„Was meinen Mann betrifft, er hat ein großes Herz. Jeden Tag hören und sehen wir uns per Videoanrufen. Ich vermisse daher die netten Worte und Küsse nicht“, sagte sie und betont, dass sie seinen Respekt und seine Liebe vollkommen gespürt hat.

Bei der Heirat mit dem Araber erhielt die Frau eine Mitgift (bestimmtes Vermögen oder Betrag, den der Ehemann im Falle einer Scheidung gibt). Außerdem, betonte sie, gebe er ihr jeden Monat einen bestimmten Betrag für den Unterhalt für sie und die Kinder, sowie für andere Ausgaben.

„Meistens suchen sie Frauen, die geschieden sind und Kinder haben, um ihnen eine Zukunft zu ermöglichen. Es ist nicht in ihrem Interesse, Kinder mit diesen Frauen zu haben, obwohl es solche Fälle gibt“, sagte sie.

Zur Erinnerung: Polygamie wird unter anderem dadurch gerechtfertigt, dass wohlhabendere Männer verwitwete Frauen oder solche mit schlechter finanzieller Lage heiraten, um ihnen finanzielle Unterstützung zu gewähren.