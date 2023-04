Hauptbahnhof: Bosnier attackiert Mann brutal

Am Dienstagabend kam es zu einer Schlägerei am Hauptbahnhof in Graz, bei der ein 36-Jähriger schwere Verletzungen erlitten hat und auf die Intensivstation gebracht wurde.

Gegen 20:15 Uhr wurde der Polizei von Zeugen gemeldet, dass auf dem Fahrradparkplatz am Hauptbahnhof in Graz zwei Männer in einen heftigen Streit verwickelt sind.

Die Beamten der Polizeiinspektion Graz eilten zur Stelle.

Der 49-jährige mutmaßliche Täter, ein bosnischer Staatsbürger, hatte den österreichischen Staatsbürger körperlich attackiert und schwer verletzt. Der alkoholisierte Mann wurde daraufhin von der Polizei verhaftet und ins Gefängnis in Graz gebracht.

Der Täter verweigerte anfangs jegliche Aussage, es sind bisher keine weiteren Details bekannt.