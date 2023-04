Falscher Installateur raubt 81-Jährige aus

Unbekannte Männer in Graz geben sich als Installateure aus und stahlen wertvollen Schmuck bei einer älteren Frau.

Am frühen Nachmittag klingelte ein Mann um 15:20 Uhr bei einer 81-jährigen Frau im Zentrum von Graz und gab sich als Mitarbeiter einer Installationsfirma aus. Er behauptete, er müsse bestimmte Messungen im Badezimmer durchführen, um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Die Frau ließ ihn eintreten.

Während einer kurzen Zeit, in der der Mann im Badezimmer Messgeräte bediente und Notizen machte, bat er die Frau, ihm zu helfen und hielt sie somit abgelenkt. Nachdem er die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die Frau, dass in ihrem Schlafzimmer wertvoller Schmuck abhandengekommen war. Sie entdeckte auch eine geöffnete Schublade in einem Schrank im Flur.

Die Polizei geht davon aus, dass der falsche Installateur nicht allein gehandelt hat. Es wird angenommen, dass ein zweiter unbekannter Täter währenddessen durch eine offene Tür in die Wohnung eingedrungen ist und den Diebstahl begangen hat. Der Schmuck wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Ermittlungen sind noch im Gange, und die Polizei bittet um Mithilfe aus der Öffentlichkeit. Falls jemand irgendwelche verdächtigen Personen in der Gegend bemerkt hat, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden.