Frau erbeutet 1,3 Millionen Euro mit gefälschtem Ausweis

Am 12. April wurde die Kundin der montenegrinischen Bank „Lovcen banka“ Opfer eines Betrugs durch eine noch unbekannte Frau, die mithilfe gefälschter Dokumente 1,3 Millionen Euro von deren Konto abgehoben hat.



Nachdem die Kundin aus Budva M.O. bestätigte, kein Geld von ihrem Konto abgehoben zu haben, informierte die Bank am nächsten Tag die Polizei. Die Betrügerin hatte zuvor ein gefälschtes Ausweisdokument auf den Namen M.O. vorgelegt und angekündigt, ihre Ersparnisse in der Filiale der Bank in Herceg Novi abzuheben. Mit einem Rucksack voller Geld verließ sie anschließend die Bank.



Der Betrug fiel auf, als die Unterlagen an die Zentrale der Bank in Podgorica weitergeleitet wurden und die Kundin angab, seit über einem Jahr nicht mehr in Montenegro gewesen zu sein.

Die Polizei hat interne Maßnahmen und Schritte eingeleitet, um die Hintergründe des Vorfalls aufzudecken. Die Überwachungskameras in der Bank zeigen den Täter deutlich und tragen zur Identifizierung bei. Auch die „Lovcen banka“ führt derzeit eine interne Untersuchung durch.

„Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft werden Maßnahmen ergriffen, um die unbekannte Person zu identifizieren, die den Betrug begangen hat. Aufnahmen von Überwachungskameras, die die Täterin eindeutig aufgezeichnet haben, wurden beschlagnahmt“, sagte die Polizei inoffiziell.

Das Institut betont, dass es sich bei diesem Vorfall um einen Einzelfall von betrügerischer Handlung handelt, die durch eine Versicherungspolizze abgedeckt ist und das normale Funktionieren der Bank nicht beeinträchtigt. Die Bank hat die zuständigen Behörden über den Vorfall informiert und wird alles tun, um die Schulidgen zu ermitteln und den geschädigten Kunden zu schützen.