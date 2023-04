Digitaler Ausweis kommt in österreichische Schulen

Österreich plant die baldige Einführung eines digitalen Schülerausweises, nachdem der digitale Führerschein bereits erfolgreich umgesetzt wurde.



Das Pilotprojekt startete am letzten Freitag an 130 Schulstandorten. Der digitale Schülerausweis soll ab dem Jahr 2024 flächendeckend in ganz Österreich eingeführt werden.

Schülerinnen und Schüler können den digitalen Schülerausweis über eine Applikation auf ihrem Smartphone nutzen. Dieser dient nicht nur als Ausweis, sondern ermöglicht auch das Ausleihen von Büchern aus der Schulbibliothek. Eine Zusammenarbeit mit Verkehrsverbänden wird zudem diskutiert, wie die APA berichtete.

Bis Juni 2023 können bis zu 130 Schulen mit ca. 65.000 Schülern an diesem Pilotprojekt teilnehmen.

Florian Tursky, Staatssekretär für Digitalisierung (ÖVP), erklärte: „Wir unternehmen einen weiteren Schritt, um sämtliche persönlichen Ausweise aus der Geldbörse auf Smartphones zu übertragen“.

Der Bildungsminister Martin Polaschek bezeichnete den digitalen Schülerausweis als „nächsten Meilenstein in der Digitalisierung unseres Schulsystems“.