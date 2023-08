Bombe geplatzt: Das ist Novak Djokovics geheimer Zaubertrank!

Novak Djokovic, der Tennis-Star, vertraut auf Kreatin! Aber wirft dieses vermeintliche „Wundermittel“ wirklich seinen vollen Nutzen ab oder handelt es sich lediglich um eine inszenierte Präsentation?

Es war eine Szene, die für Aufsehen sorgte: Beim Finale in Cincinnati griff der Tennis-Superstar Novak Djokovic zu einer Flasche und schluckte eine geheimnisvolle Flüssigkeit. Der 36-Jährige ist bekannt dafür, dass er auf spezielle Präparate zurückgreift, aber was genau er konsumiert, blieb bislang im Dunkeln. „Die Flüssigkeit ist ein Zaubertrank, den mein Physio in seinem Labor zubereitet. Mehr kann ich dazu nicht sagen“, erklärte Djokovic nach dem Australian-Open-Finale 2020. Eine Aussage, die er 2022 in Wimbledon mit fast identischem Wortlaut wiederholte.

Rätsel aufgelöst

Nun scheint das Rätsel gelöst: Djokovic konsumiert offenbar Kreatin, eine körpereigene Substanz, die als eines der gefragtesten Nahrungsergänzungsmittel im Kraftsport gilt. Doch was bringt Kreatin im Tennis? „Kreatin ist die unmittelbarste Energiereserve, die wir in unserem Körper für schnelle, explosive Bewegungen anzapfen können“, erklärt Ernährungsexperte Dani Hofstetter. „Gerade bei intermittierenden (mit Unterbrüchen) Belastungen wie im Tennis kann sich ein Spieler dadurch zwischen den Ballwechseln schneller erholen.“

Doch warum nahm Djokovic das Mittel während der Partie ein? „Was wir in Cincinnati gesehen haben, ist eine Farce“, meint Hofstetter. „Wenn Djokovic permanent Kreatin nimmt, ist er auf dem Platz nicht darauf angewiesen, es nochmals einzunehmen.“ Er vermutet einen psychischen Effekt: Vielleicht hatte der Tennis-Superstar auf dem Court plötzlich bemerkt, ein gewohntes Ergänzungsmittel vergessen zu haben.

Oder steckt mehr dahinter? „Ich denke, die Szene in Cincinnati ist auch Show“, analysiert Hofstetter. „Bei ihm weiß man nicht, ob es nicht einfach nur Theater ist, um den Gegner zu beeinflussen.“ So oder so, Djokovics Kreatinkonsum wirft ein neues Licht auf seine beeindruckende Leistung auf dem Tennisplatz und gibt uns einen Einblick in die geheimen Strategien der Sportelite.