Serbischer Wrestling-Champion rettet Frau vor gewalttätigem Angriff

Der zweifache serbische Wrestling-Champion Vladimir Kondic (25) hat in Sremska Mitrovica, Serbien, eine Frau vor einem gewalttätigen Angriff gerettet. Die mutige Tat, die auf Video festgehalten und in den sozialen Medien geteilt wurde, hat eine Welle der Bewunderung ausgelöst.

Vladimir und seine Schwester Valentina waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, als sie Zeugen eines gewalttätigen Vorfalls wurden. „Das passierte gestern. In diesem Moment hatte ich 100 Probleme im Kopf, weil ich mit meinem Vater ins Krankenhaus gegangen war und nur an ihn dachte. Ich war nicht derjenige, der aufgepasst hat, sondern meine Schwester hat es bemerkt“, erzählt Vladimir.

Er beschreibt den Vorfall weiter: „Er hatte sie mit seinen Händen gegen die Wand gedrängt, sie irgendwie seltsam umarmt und sein Kopf war an ihrem Gesicht. Als ich das sah, gab ich einfach mein Telefon, das ich in meiner Tasche hatte, meiner Schwester und rannte hin.“

Vladimir griff ein und schützte die Frau mit seinem Körper vor dem Angreifer. „Zuerst habe ich die Dame mit meinem Körper physisch vor ihm geschützt, dann bemerkte ich, dass er sich zurückzog und jede weitere Anwendung von Gewalt meinerseits wäre unnötig gewesen. Ich habe mehrmals das Fahrrad weggeschoben, das er vor sich gestellt hatte, um sich zu verteidigen, und dann habe ich ihn einfach begleitet, bis er gegangen ist“, erzählt er.

Die Frau, die von ihrem Ex-Mann angegriffen wurde, war sichtlich traumatisiert. „Als ich mich umdrehte, waren ihre Augen voller Tränen und später sah ich erst das Gesicht und die Zahnabdrücke“, sagt Vladimir.

Vladimir und Valentina blieben noch eine Weile bei der Frau, um sicherzustellen, dass es ihr gut geht. „Ich kaufte eine Flasche Wasser und gab sie ihr, um sich zu erfrischen und sich ein wenig zu erholen. Das ist alles, was ich tun konnte“, sagt Vladimir.

Der Vorfall hat eine Welle der Empörung in den sozialen Medien ausgelöst. Doch Vladimir sieht seine Tat nicht als etwas Besonderes an. „Auch wenn ich körperlich nicht fit wäre, würde ich keine Form von Gewalt gegen ein Tier oder ein menschliches Wesen zulassen. Ich habe in keinem Moment gezögert, ihr zu helfen, in dem Sinne, dass ich meine eigene Sicherheit gefährden würde. Ich habe keine Sekunde an mich selbst gedacht und würde wieder genauso reagieren“, betont er.