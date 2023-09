Djokovic vs Shelton: Clash der Generationen im US Open Halbfinale

Im Halbfinale des US Open steht Novak Djokovic vor der Chance, Geschichte zu schreiben. Mit einem Sieg gegen den amerikanischen Aufsteiger Ben Shelton könnte er seinem 24. Grand Slam-Titel einen Schritt näher kommen. Doch trotz seiner Favoritenrolle ist Djokovic sich der Herausforderung bewusst, die der Heimspieler und sein enthusiastisches Publikum darstellen.

Das US Open Tennisturnier nähert sich seinem Höhepunkt und die Augen der Tenniswelt sind auf das bevorstehende Halbfinale gerichtet. Djokovic, der das Turnier bereits 2011, 2015 und 2018 gewonnen hat, trifft auf den amerikanischen Spieler Ben Shelton, der aktuell auf Platz 47 der Weltrangliste steht.

Djokovic, der sich seiner Favoritenrolle bewusst ist, äußerte sich vor dem Spiel: „Ich habe diese zwei Tage genutzt, um mich gut auszuruhen und mich auf alles vorzubereiten, was mich in der ersten Begegnung mit diesem Linkshänder erwartet, der unglaubliche Unterstützung von den Tribünen haben wird. Shelton hat während des Turniers Bomben serviert, wenn er so serviert, ist es schwer gegen ihn zu spielen. Aber ich bin mir dessen bewusst und erwarte, dass ich nicht nur seinem, sondern auch dem Druck des Publikums von den Tribünen standhalte.“

Alcaraz oder Medvedev im Finale

Shelton, der erst 2022 auf der Pro-Tour zu spielen begann, hat sich schnell einen Namen gemacht. Der 20-Jährige erreichte im ersten Grand Slam, den er jemals gespielt hat, den Australian Open, das Viertelfinale. Nun steht er im Halbfinale der US Open und ist entschlossen, seinen Lauf fortzusetzen.

„Es erwartet mich definitiv eine schwere Herausforderung. Sie wissen, wie hart und mental stark Djokovic ist. Das ist definitiv etwas, auf das ich vorbereitet sein muss. Ich glaube, mein Vorteil, angesichts meines Spielstils, ist, dass wir noch nie gegeneinander gespielt haben. Ich denke, ich kann einige Dinge tun, die man normalerweise nicht in Spielen auf der ATP-Tour sieht. Ich werde definitiv mein Bestes geben, um das zu tun“, betonte Shelton.

Im anderen Halbfinale treffen der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz aus Spanien und der drittplatzierte Daniil Medvedev aus Russland aufeinander.

Alcaraz setzte sich im Viertelfinale problemlos gegen den Deutschen Alexander Zverev durch, während Medvedev seinen Landsmann und Freund Andrej Rublev besiegte.