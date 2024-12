Doppel-Drive-In: Das ändert sich jetzt bei McDonald’s

In Linz hat kürzlich eine weitere McDonald’s-Filiale in Kleinmünchen ihre Türen geöffnet. Die Errichtung des Standorts in der Wiener Straße 439 dauerte nur fünf Monate und lockt dank seiner Nähe zur Traunbrücke in Ebelsberg vor allem Autofahrer an. Diese können von dem innovativen Doppel-Drive-In profitieren, der gleich zwei Zufahrten bietet, um die Bestellprozesse zu beschleunigen und Wartezeiten zu reduzieren.

Zum ersten Mal in Österreich präsentiert sich das Restaurant mit dem „Human Comfort“-Design. Dieses neue Konzept kombiniert warme Elemente mit einem modernen, minimalistischen und geometrischen Stil. Das Interieur umfasst zehn große Bestell-Displays für die Selbstbedienung und bietet auf zwei Etagen insgesamt 182 Sitzplätze, einschließlich 52 Plätzen auf den Terrassen.

Wirtschaftliche und soziale Aspekte

Mit der Eröffnung der Filiale sind etwa 50 neue Arbeitsplätze entstanden. Dies wurde von McDonald’s als positives Signal für die Region hervorgehoben: „Wir freuen uns, die Gäste in unserem modernen Restaurant begrüßen zu dürfen.“

Obwohl die Eröffnung überwiegend positiv aufgenommen wurde, gab es zu Beginn auch Widerstand von einigen Anrainern. Einer der Kritikpunkte, angeführt von Anrainer Armin Kraml, war die Sorge um die lokale Vegetation, da auf dem betroffenen Grundstück Bäume und Sträucher stehen, die unter dem Bauprojekt potenziell leiden könnten.

Diese neue McDonald’s-Filiale wird jedoch voraussichtlich ein beliebter Anlaufpunkt in Linz sein, da sie ein modernes und komfortables Fast-Food-Erlebnis bietet, das sowohl Autofahrer als auch fußläufige Besucher ansprechen soll.