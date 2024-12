Aufgepasst: Spar stoppt Verkauf von sieben Produkten!

Vor einigen Wochen ist in Deutschland bekannt geworden, dass 80 Prozent der dort verkauften Honige mit Zuckersirup gestreckt worden sind. Nun hat sich der Verdacht der Honig-Verfälschung auch auf Österreich ausgeweitet. Aufgrund dessen hat SPAR eine sofortige Überprüfung sämtlicher Eigenmarken-Honige angeordnet.

Die SPAR-Eigenmarken-Honige kommen seit langem hauptsächlich von österreichischen Imkerinnen und Imkern. Die sieben SPAR-Honige, die Import-Honig aus Europa enthalten, wurden, bis die Ergebnisse der Untersuchung vorliegen, aus den Regalen genommen.

SPAR fördert seit vielen Jahren bewusst heimischen Honig und führt mittlerweile 252 verschiedene österreichische Honige im Sortiment, oft von kleinen lokalen Imkereien.

SPAR-Vorstand Markus Kaser bekräftigt:„Wir setzen uns intensiv für die heimischen Imker ein, da Honig nicht nur ein hervorragendes regionales, naturbelassenes Produkt ist, sondern die Bienen einen wichtigen Faktor im Ökosystem und der Nahrungsmittelproduktion darstellen. Wir wollen mit allen Mitteln dafür kämpfen, dass dieses wertvolle Produkt erhalten bleibt und dass sich Konsumenten bei SPAR sicher sein können, garantiert echten Honig zu genießen!“

Große Überprüfung angeordnet

Unter der Marke S-BUDGET gibt es fünf verschiedene Gebinde und unter SPAR Natur*pur gibt es zwei Honig-Spender, die Honig aus anderen europäischen Ländern beinhalten. Dies waren die ersten Produkte, die SPAR bereits Anfang Dezember ´24 zur Überprüfung in ein Labor geschickt hat. Bis zum Eintreffen der Ergebnisse sind diese Produkte auch aus den Regalen genommen und nicht erhältlich.

Zukaufen und untermischen verboten

Die Honige der SPAR-Eigenmarken kommen aus Österreich, teilweise sind die Imkerinnen und Imker auf der Vorderseite des Produktes genannt. Die Erzeuger sind von SPAR vertraglich verpflichtet, dass sie keinen anderen Honig als ihren eigenen verwenden. Auch diese Honige werden nun von einem Prüflabor auf ihre Echtheit untersucht. SPAR geht aufgrund der langjährigen und engen Zusammenarbeit mit den Imkern davon aus, dass alles in Ordnung sein wird.

Markenartikel

Von den Markenartikel-Herstellern, von denen SPAR Honig im Sortiment führt, verlangt SPAR eine schriftliche Garantie, dass es sich bei den Produkten um reinen Honig handelt.