Messerstich in die Blase – Voyage schwer verletzt

In einem kürzlichen Live-Stream auf einer Social-Media-Plattform überraschte der serbische Musiker Mihajlo Veruovic, bekannt unter seinem Künstlernamen Voyage, seine Anhänger mit einer schockierenden Offenbarung. Er berichtete, dass er vor einigen Jahren Opfer eines schweren Messerangriffs wurde, den er nur knapp überlebte. Sein enger Freund und musikalischer Kollege Igor Panic, besser bekannt als Nucci, war während des gesamten Streams an seiner Seite.

Voyage teilte mit, dass er im Alter von 16 bis 17 Jahren in eine gewalttätige Auseinandersetzung verwickelt war, bei der er mit einem Messer in die Blase gestochen wurde. Er hob die entscheidende Rolle hervor, die Nucci in diesem kritischen Moment spielte, indem er ihm das Leben rettete. Dennoch vermied Voyage, detailliert auf den Vorfall einzugehen, und bezeichnete diesen als Teil seiner unglücklichen Vergangenheit, über den er nicht weiter sprechen möchte. Sollte jedoch Interesse bestehen, erwägt er, mehr über diesen verworrenen Abschnitt seines Lebens zu berichten.

Die wildesten Gerüchte

Während der Live-Übertragung beantworteten Voyage und Nucci auch Fragen ihrer Fans. Nucci ging auf kursierende Gerüchte über sich ein, darunter, dass er angeblich arrogant und eingebildet sei. Er erklärte, dass diese Behauptungen nicht der Realität entsprächen.

Darüber hinaus kam das Thema Sexualität auf, als Voyage scherzhaft erwähnte, dass das verrückteste Gerücht über Nucci sei, dass dieser homosexuell sei. Nucci entschied sich, diesen Kommentar unkommentiert zu lassen.