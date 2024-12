Ampel-Koalition kurz vor dem Durchbruch: Jetzt fällt die Entscheidung

Eine kritische Woche steht für die politischen Verhandlungen in Österreich bevor. Die Parteien ÖVP, SPÖ und NEOS stecken mitten in intensiven Gesprächen über eine mögliche Regierungskoalition, die noch vor Weihnachten beschlossen werden soll. Neu veröffentlichte Budgetzahlen könnten dabei eine entscheidende Rolle spielen und den Verlauf der Verhandlungen maßgeblich beeinflussen.

Am Montag präsentierte das Fiskalratsbüro die aktuellen Zahlen zum österreichischen Budget in einem ernsten Ton. Diese Zahlen zeigen deutlich, dass Österreich bis 2025 mindestens 6,3 Milliarden Euro einsparen muss, um ein EU-Defizitverfahren abzuwenden. Ein solider Plan zur Unterschreitung der Defizitgrenze von 3 Prozent muss bis Mitte Januar in Brüssel vorgelegt werden.

Ohne ein solches Verfahren könnte der Konsolidierungsbedarf bis 2028 insgesamt 24,1 Milliarden Euro betragen. Nun müssen die Verhandlungsführer der Ampelkoalition entscheiden: Ist das Risiko eines EU-Verfahrens, das einen Imageschaden für die österreichische Wirtschaft bedeuten könnte, vertretbar? Und woher sollen die erforderlichen Einsparungen kommen?

Enorme Schulden

Innerhalb der potenziellen Koalition zeigen sich unterschiedliche Ansätze zur Bewältigung der Schuldenproblematik. Die SPÖ erwägt, das EU-Verfahren in Kauf zu nehmen, was paradoxerweise größeren finanziellen Spielraum schaffen könnte, da der Sparzwang geringer wäre. Diese Strategie plant die Partei in den zentralen Gesprächen am Dienstag darzulegen, um die Partner zu überzeugen.

Die ÖVP und NEOS lehnen ein EU-Verfahren entschieden ab, da sie den Verlust des Wirtschaftsimages und eine übermäßige Kontrolle durch Brüssel fürchten. Finanzminister Gernot Blümel (anstatt Gunter Mayr) hat bereits mögliche Einsparmaßnahmen wie die Streichung des Klimabonus, der Einsparungen von zwei Milliarden Euro bringen könnte, ins Gespräch gebracht. Die NEOS setzen zudem auf kreative Lösungen, um die aktuelle Rezession zu überwinden.

Nach einem Monat intensiver Verhandlungen zeigen die NEOS zunehmend Ungeduld. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger betonte kürzlich auf Instagram die Bedeutung des Versprechens „Kein Weiter wie bisher“ und ruft zu frischem Wind in der Politik auf. Mit einem „Gamechanger-Paket“ gehen die NEOS entschlossen in die abschließenden Verhandlungen.

Lesen Sie auch: Wien revolutioniert Straßenverkehr mit smarten AmpelnDie smarten Ampeln in Wien werden durch Technologien der TU Graz verbessert, wobei Datenschutz berücksichtigt wird.

Wien revolutioniert Straßenverkehr mit smarten AmpelnDie smarten Ampeln in Wien werden durch Technologien der TU Graz verbessert, wobei Datenschutz berücksichtigt wird. Dreierkoalition: Nehammers "Austro-Ampel" stoppt die FPÖBundeskanzler Nehammer strebt eine Dreierkoalition mit SPÖ und NEOS an, um eine 'Austro-Ampel' zu etablieren.

Dreierkoalition: Nehammers "Austro-Ampel" stoppt die FPÖBundeskanzler Nehammer strebt eine Dreierkoalition mit SPÖ und NEOS an, um eine 'Austro-Ampel' zu etablieren. Stromausfall in Teilen Wiens - auch Ampeln betroffen (Karte)Ein unerwarteter Blackout in Wien-Favoriten stellte Anwohner vor Herausforderungen. Techniker arbeiten fieberhaft an Lösungen.

Entscheidender Verhandlungstag

Am Dienstag beginnen entscheidende Gespräche auf höchster Ebene. Die Steuerungsgruppe, bestehend aus den Parteivorsitzenden Karl Nehammer (ÖVP), Andreas Babler (SPÖ) und Beate Meinl-Reisinger (NEOS), wird die Kernfragen offen diskutieren müssen. Die Fähigkeit der Parteien, in diesen intensiven Gesprächen einen Konsens zu erzielen, könnte entscheidend für die Bildung der Ampelkoalition sein. Andernfalls könnten unüberbrückbare Differenzen das gesamte Vorhaben zum Scheitern bringen.