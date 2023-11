Doppeladler-Skandal: Andreana Cekic nimmt Selma Bajrami in Schutz

Die bekannte Sängerin Selma Bajrami steht im Zentrum einer Kontroverse, die durch ihren jüngsten Auftritt in Sarajevo ausgelöst wurde. Ein Video, in dem sie auf Albanisch singt und einen doppelköpfigen Adler zeigt, hat gemischte Reaktionen hervorgerufen. Jetzt äußert sich auch Sängerin Andreana Cekic zu den Vorfällen und nimmt Selma in Schutz.

Die öffentliche und mediale Reaktion war enorm, mit einer Vielzahl von Meinungen und Standpunkten, die sich in den sozialen Medien und in den Nachrichten widerspiegelten.

Inmitten des Aufruhrs hat sich die Sängerin Andreana Cekic zu Wort gemeldet, die eine andere Sicht auf die Angelegenheit hat. „Niemandem sollte der Eintritt verwehrt werden. Ich bin jemand, der immer für Liebe ist. Wir alle haben unsere eigenen Bräuche, Zeichen, Flaggen, Lieder, die wir lieben oder nicht lieben. Also, meine Leute, lasst alle tun, was sie wollen, sie hat keinen Menschen getötet.“, äußerte sich die serbische Sängerin.

Weiterhin betonte sie, dass sie als Künstlerin stets darauf achtet, niemanden zu beleidigen: „Als Sängerin kann ich sagen, dass ich immer darauf achte, nicht einmal Lieder zu singen, die vielleicht auf eine Art, Nation hinweisen oder jemanden beleidigen könnten. Mein Publikum sind alle, Serben, Kroaten, Muslime und Albaner. Also liebe ich alle Menschen, und das sage ich nicht nur so, es ist wirklich so. Ich habe kein Problem mit irgendjemandem, und ich hatte es nicht und werde es nicht haben.“