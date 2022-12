Doppelgänger von Luka Modric entdeckt, aber sie ist weiblich?! (FOTO, VIDEO)

Visagistin Marina Mamic aus Kroatien vollzog eine schockierende Verwandlung und schaffte es mit ihrem Können, sich in den Fußballer der kroatischen Fußballnationalmannschaft, Luka Modric, zu verwandeln. Instagram „glüht“.

Diese Künstlerin veröffentlicht regelmäßig ihre unglaublichen Transformationen in sozialen Netzwerken und dieses Mal entschied sie sich, Kapitän der kroatischen Fußballmannschaft bzw. „Vatreni“ zu werden. „Erstes Mal und schon Kapitän. Sind wir bereit für das Spiel? Ich feuere die Mannschaft mit meiner Transformation an“, schrieb sie auf Instagram zu dem veröffentlichten Video und amüsierte ihre Follower.

Marina Mamic ist auch bekannt für ihre Verwandlungen in Severina, Zdravko Mamic, Jennifer Lopez, Eminem, Julia Roberts, Lady Gaga und viele andere berühmte Gesichter, sogar Donald Trump, was ihr eine Lawine an Reaktionen einbrachte.