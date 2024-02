Dorf der Hundertjährigen hält Weltrekord

Entdecken Sie die Geheimnisse der „Blauen Zonen“, Regionen mit der höchsten Konzentration an Hundertjährigen weltweit. Lernen Sie die Familie Melis kennen, die als langlebigste Familie der Welt gilt und deren Ernährungsgewohnheiten und Lebensstil auf Sardinien, einer dieser „Blauen Zonen“, beispielhaft sind.

Die „Blauen Zonen“ sind Regionen auf der ganzen Welt, die für ihre hohe Konzentration an Hundertjährigen bekannt sind. Dazu gehören Orte wie Sardinien in Italien, Ikaria in Griechenland, Okinawa in Japan, Nicoya in Costa Rica und Loma Linda in Kalifornien. Forscher haben einige gemeinsame Merkmale in den Lebensgewohnheiten ihrer Bewohner entdeckt, einschließlich ihrer Ernährung, Bewegung, Werte und spirituellen Praktiken.

Eine dieser „Blauen Zonen“ ist Sardinien, die Heimat der Familie Melis, die als langlebigste Familie der Welt gilt. Neun Brüder und Schwestern haben zusammen 861 Jahre, das älteste Mitglied ist 109 Jahre alt. Sie führen ihre Langlebigkeit auf eine tägliche Mahlzeit und ein Getränk zurück.

Die tägliche Mahlzeit besteht aus einer Minestrone-Suppe mit drei Sorten Bohnen (Kichererbsen, Pinto und weiße Bohnen), Sauerteigbrot und einem Glas Rotwein. „Die Menschen, die am längsten und gesündesten leben, essen täglich eine halbe bis eine Tasse Bohnen. Darüber hinaus ist diese Suppe reich an Gemüse, was zur Langlebigkeit beiträgt“, sagt die Ernährungsberaterin Samantha Cassetty. Sie weist auch darauf hin, dass natürlich fermentiertes Sauerteigbrot nicht zu Blutzuckerspitzen führt wie Weißbrot, was hilft, einen gesünderen Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten.

Die Lebensweise der Bewohner der „Blauen Zonen“ unterscheidet sich stark von der westlichen Lebensweise. „Anstatt dem Rhythmus von E-Mails oder Mobiltelefonen zu folgen, folgen sie dem Rhythmus der Natur“, sagt Pietro Mereu, ein Regisseur, der einen Dokumentarfilm über die Stadt der Hundertjährigen gedreht hat.

Die Erkenntnisse aus den „Blauen Zonen“ könnten auch für uns wertvoll sein. Eine gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung und ein stressfreier Lebensstil könnten dazu beitragen, unser Leben zu verlängern und unsere Gesundheit zu verbessern. Es lohnt sich also, einen Blick auf die Lebensgewohnheiten der Bewohner der „Blauen Zonen“ zu werfen und zu überlegen, was wir von ihnen lernen können.