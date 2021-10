Drei-Finger-Gruß: Johnny Depp begeistert Serbien

Der Grund für seinen Besuch in Serbien ist die ersten in Serbien produzierten Zeichentrickserie ‘Puffins ‘, in der er mitspielt.

Depp rührt nun fleißig die Werbetrommel für seinen Film. Bei seiner Ankunft wurde er von zahlreichen jubelnden und begeisterten Fans begrüßt, die ein Foto mit ihm wollten. Depp brachte sogar ein Geschenk für den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić mit. “Ich fühle mich geehrt durch die Ankunft von Johnny Depp in unserem Land, ich bin ihm besonders dankbar für das wundervolle Geschenk, Silent Sparrow, das ich erhalten habe”, schrieb Vučić (51) nach seinem Treffen mit dem Hollywood-Star. Außerdem bedankte sich Vučić dafür, dass der berühmte Schauspieler Werbung für Serbien macht und so das Land unterstützt.

The celebrated actor Johnny Depp finally arrived in Serbia, and immediately after landing at Belgrade's "Nikola Tesla" airport, he headed to the building of the General Secretariat of the President of the Republic, where he was warmly welcomed by President Aleksandar Vučić. pic.twitter.com/Ld4MsCt4nk