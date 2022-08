Chaos-Urlaub in Neum: Drei Jugendliche vergiftet ins Spital gebracht

Drei 20-jährige Freunde gingen in einen Cafe in Neum, Bosnien und Herzegowina, fort. Als zwei von denen Mineralwasser mit dem Wein vermischten, bekamen sie keine Luft mehr und waren dem Tod nahe.

Die jungen Männer kommen aus Srebrenik, Bosnien und Herzegowina, und sind Schulkameraden. Den Urlaub machten sie in Neum und entschlossen sich am Abend in ein Cafe auszugehen. Sie reservierten den Tisch schon am selben Tag zu Mittag. Am Abend bestellten sie Mineralwasser und Wein. Es war ihr erstes Getränk. Alles war in Ordnung bis einer der jungen Männer das Wasser in den Wein goss.

Der junge Mann nahm ein paar Schlucke, aber es schmeckte sehr seltsam, jedoch dachte er sich nichts dabei, da er keine Erfahrung mit Alkohol hat.

Seine Zweifel begannen ziemlich schnell, denn er kriegte keine Luft mehr, und wedelte mit den Händen. Spätestens dann fragte er sich, was mit seinem Getränk los ist.

Sein Freund wollte wissen, was im Getränk ist und probierte es, seine Reaktion danach war dieselbe. Zum Glück trank der dritte Freund nicht daraus, sondern er spuckte es sofort aus.

Sie verließen das Cafe und brachten die Flasche des Getränks in ihr Apartment, dort sahen sie, dass die Flüssigkeit gelb war und einen schlechten Geruch hatte.

Die jungen Männer versuchten, den widerlichen Geschmack mit Milch loszuwerden, aber es wurde immer schlimmer.

Als sie die Rettung anriefen, wurden sie abgelehnt, mit der Begründung sie haben sich nur betrunken und für diesen Grund wird kein Krankenwagen geschickt. Angehörigen holten die Männer mit dem Auto danach ab und brachten sie ins Krankenhaus in Mostar.

Die Nacht verbrachten die jungen Männer im Krankenhaus von Mostar, wo sie sich viermal der Magenspülung unterziehen und Infusionen bekommen mussten.

Einer der jungen Männer hat den größten Magenschaden. Ihm wurde eine Sonde eingeführt, was sehr schmerzhaft war, denn sein Hals ist verbrannt und er kann nicht schlucken.

Die Ärzte in Mostar sagten den jungen Männern: „Wenn ihr nur noch einen Schluck genommen hättet, wäre das euer Ende gewesen.“