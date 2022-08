Spanischer Premierminister gedenkt gefallene Soldaten in Mostar

Der spanische Premierminister Pedro Sanchez legte in Mostar Kränze für die gefallenen Soldaten nieder, die während des Bosnienkrieges (1992 – 1995) in Mostar getötet wurden. Der Bürgermeister von Mostar, Mario Kordic, begleitete Sanchez zum Spanischen Platz.

Der Spanische Platz (Spanski trg) in Mostar steht seit 1995 als Gedenkstätte für 21 spanische Soldaten, die im Zuge des Bosnienkriegs im Mostar ums Leben gekommen sind. Damals schlossen sie sich den internationalen Streitkräften an, die eine Friedensmission in Bosnien-Herzegowina antraten. Im Zuge der Wiederherstellung des Platzes, der im Krieg zerstört wurde, integrierte man gleich das Mahnmal.

EPA-EFE/JASMIN BRUTUS

Nach der Kranzniederlegung ging es für Sanchez und Kordic weiter ins Rathaus, wo der spanische Premierminister die Monografie und die Schlüssel der Stadt Mostar überreicht bekam. Sanchez besuchte auch die Altstadt, wo er den legendären Wasserspringern von Mostar bei der Alten Brücke beiwohnte. Dabei interessierte er sich auch für das kulturelle Angebot der Stadt und sprach mit den Organisatoren des Open City Festivals in Mostar.