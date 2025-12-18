Drogen-Razzia in Liesing: Polizei hebt Heroin-Versteck aus

Drogenfund in Wien-Liesing: Zwei Kilogramm Heroin und mehrere Kilo Cannabis beschlagnahmt. Die Polizei nahm zwei Männer fest und klärte nebenbei noch eine Einbruchsserie.

Bei einem umfangreichen Polizeieinsatz am Mittwochabend in Wien-Liesing stellten Beamte in einer Wohnung beträchtliche Mengen illegaler Substanzen sicher. Insgesamt wurden zwei Kilogramm Heroin sowie 5,5 Kilogramm Cannabiskraut beschlagnahmt. Die Exekutive nahm im Zuge der Amtshandlung einen 21-jährigen serbischen Staatsbürger sowie einen 27 Jahre alten Mann aus Montenegro fest.

Die Polizei informierte über den Einsatz in einer offiziellen Mitteilung am Donnerstag.

Parallel dazu gelang es den Sicherheitskräften, drei mutmaßliche Einbrecher zu verhaften.