“Du wärst in 5 Minuten tot gewesen”: TV-Moderator spielt mit Killer-Krake

Mit einem vermeintlich harmlosen “Baby-Oktopus” in den Händen filmte sich der BBC-Star Andy McConnell am Strand – ohne zu ahnen, dass er mit dem Tod spielte.

Ein 72-jähriger britischer Experte für Glaskunst entging nur knapp einer tödlichen Begegnung auf den Philippinen. Andy McConnell, bekannt aus der BBC-Sendung “Antiques Roadshow”, hielt während eines Strandaufenthalts mehrfach einen vermeintlichen “Baby-Oktopus” in seinen Händen. Unwissend, dass es sich um einen hochgiftigen Blauring-Oktopus handelte, dokumentierte er die Begegnung in einem Video, das er anschließend auf Instagram teilte und das mittlerweile über vier Millionen Mal angesehen wurde.

Die Reaktionen in den Kommentaren waren eindeutig alarmiert: “Als Australier lief mir sofort ein eiskalter Schauer über den Rücken”, schrieb ein Nutzer. Ein anderer warnte: “Ich glaube, du verstehst nicht ganz, wie gefährlich das Tier ist, das du gerade gehalten hast. Hättest du innerhalb von fünf Minuten einen Biss abbekommen, wärst du tot gewesen.” So giftig ist es.

Tödliche Schönheit

Die zur Gattung Hapalochlaena gehörende Blaugeringelte Krake ist vorwiegend in australischen Gewässern heimisch und trotz ihrer geringen Größe von nur 10 bis 20 Zentimetern äußerst gefährlich. Bei Bedrohung oder Stress zeigt das Tier seine charakteristischen blauen Ringe – ein Warnsignal, das das Australien Institute of Marine Science eindeutig interpretiert: “Diese Muster sind zwar wirklich wunderschön und auffällig anzusehen, aber sie werden nur gezeigt, wenn der Oktopus kurz davor ist, sein tödliches Gift abzugeben.”

Das von der Krake produzierte Nervengift Tetrodotoxin (TTX) blockiert Nervenimpulse und kann zum Atemstillstand führen. Da kein Gegenmittel existiert und nur sofortige Notfallbehandlung das Überleben sichern kann, gilt der Biss als lebensgefährlich.

Glückliche Rettung

Nach der Veröffentlichung seines Videos und den zahlreichen warnenden Kommentaren wurde McConnell die überstandene Gefahr erst bewusst. In einem Folgepost reflektierte er das Erlebnis als “Nahtoderfahrung”: “Alleine die Welt zu erkunden, 11.000 km von zu Hause entfernt, bedeutet zwangsläufig, Risiken einzugehen.” Aber nichts war so extrem wie meine scheinbare Begegnung mit dem Tod gestern – unbeabsichtigt und ohne dass ich mir dessen bewusst war, bis ich darüber gepostet habe.

Fachleute mahnen eindringlich zur Vorsicht im Umgang mit diesen Meerestieren.

Nach wissenschaftlichen Schätzungen enthält ein einzelner Blauring-Oktopus theoretisch genügend Gift, um innerhalb weniger Minuten mehr als 20 erwachsene Menschen zu töten.