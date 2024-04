Durchbruch bei Impfung gegen besonders tödliche Krebsart

Die medizinische Forschung hat möglicherweise einen Wendepunkt im Kampf gegen das duktale Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse erreicht, eine Form von Bauchspeicheldrüsenkrebs, die oft als Todesurteil angesehen wird. Das Biotechnologieunternehmen Biontech hat kürzlich ermutigende Resultate ihres mRNA-basierten Impfstoffs „Autogene Cevumeran“ veröffentlicht, die ein signifikant verringertes Rückfallrisiko bei betroffenen Patienten nahelegen.

Immuntherapie

In der spezialisierten Welt der Krebsimmuntherapie zeichnet sich ein vielversprechender Hoffnungsschimmer ab. Die von Biontech durchgeführte dreijährige Studie zeigt, dass acht der 16 Patienten, die an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt waren und deren Tumore chirurgisch entfernt wurden, eine anhaltende Immunantwort entwickelten. Bemerkenswert ist, dass sechs dieser acht Patienten innerhalb dieses Zeitraums keinen Rückfall erlebt haben. Dies deutet darauf hin, dass die von der Behandlung induzierte Immunreaktion zu einer verlängerten Überlebenszeit führen könnte. Bisher sterben 90 Prozent der Menschen, bei denen Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert wird, innerhalb von zwei Jahren nach der Diagnose.

Rückfall soll verhindert werden

Die von Biontech genutzte Uridin-basierte mRNA-LPX-Technologie zielt darauf ab, spezifische Immunzellen des Körpers zu aktivieren, um Krebszellen zu bekämpfen. „Der mRNA-basierte Impfstoff könnte ein frühes Signal für das Potenzial des individualisierten mRNA-basierten Krebsimpfstoff-Ansatzes in dieser Indikation mit ungedecktem medizinischem Bedarf sein“, erläutert Prof. Dr. Özlem Türeci, die Chief Medical Officer bei Biontech. Weiterhin fügt sie hinzu: „Die Uridin-basierte mRNA-LPX-Technologie könnte die Aktivierung zytotoxischer T-Zellen fördern und das Potenzial haben, verbliebene Tumorherde in frühen Krankheitsstadien zu eliminieren und so ein Wiederauftreten zu verzögern oder zu verhindern.

Bald auch gegen andere Krebsarten?

„Autogene Cevumeran“ ist nicht nur auf Bauchspeicheldrüsenkrebs beschränkt, sondern wird auch in der Erforschung seines Potenzials gegen andere Krebsarten wie Darmkrebs und Melanom untersucht. Biontech ist dabei nicht allein auf diesem innovativen Gebiet, auch andere Unternehmen forschen intensiv an Impfstoffen gegen Krebserkrankungen. Dieses wettbewerbsintensive Feld birgt das Versprechen für verbesserte Behandlungsmöglichkeiten und ist ein Beleg für den schnellen Fortschritt in der Krebsforschung.