Ehepaar mit drei Kindern erfährt 17 Jahre später, dass sie Cousins sind

Ein Paar aus Colorado namens Celina und Joseph Quinones hat nach 17 Jahren Ehe eine schockierende Wahrheit über ihre Beziehung herausgefunden. Celina und Joseph haben 2006 geheiratet und haben seitdem drei Kinder bekommen. Sie haben jedoch entdeckt, dass sie verwandt sind.

In einem TikTok Video, das 4,4 Millionen Mal angesehen wurde, teilte Celina ein Foto von sich und ihrem Ehemann, das an ihrem Hochzeitstag aufgenommen wurde. Darunter stand der Text: „Ich habe 2006 meinen Mann geheiratet. Drei Kinder bekommen und nicht daran gedacht.“ In dem Video ist auch ein Ausschnitt von einer Website zu sehen, auf der man seine Vorfahren finden kann.

Celina erklärt, dass sie und ihr Mann eine Übereinstimmung von 62 CM aufweisen, was genutzt wird, um genetische Verbindungen festzustellen. Die Ergebnisse zeigten, dass sie Verwandte im zweiten bis siebten Grad sind.

Trotz dieser schockierenden Erkenntnis erklärte Celina, dass alles in Ordnung zwischen ihnen sei und dass ihre Kinder und ihr Mann ihr immer noch alles bedeuten: „Meine Kinder und mein Mann sind alles für mich. Alle unsere Kinder haben 10 Finger und 10 Zehen.“

Die Follower auf TikTok reagierten ebenso beruhigend auf das Thema, indem sie feststellten, dass keine Kontroverse entstehe, da sie nur im vierten Grad entfernt verwandt seien. Ein Kommentar lautete: „Das ist in keiner Weise kontrovers. Hauptsache, Sie sind alle am Leben und gesund“.

Celina und ihr Mann haben die Kommentare und die viralen Reaktionen als positiv empfunden und sie zeigen, dass jede Familie ihre eigenen Geheimnisse hat, aber letztendlich zählt nur, dass alle gesund und glücklich sind.