Ehepaar verlässt Wien, um im Heimatdorf am Kosovo zu helfen!

Im Herzen von Ajnovce, einem Dorf in der Nähe von Kosovska Kamenica, trotzen Dijana und Goran Djordjevic den Herausforderungen des Lebens und bleiben ihrer Heimat treu. Als junges Ehepaar mit drei Kindern haben sie sich entschieden, ihre Wurzeln zu pflegen und einen wertvollen Beitrag zur Dorfgemeinschaft zu leisten. Ihre Geschichte ist ein Beispiel für Entschlossenheit, Gemeinschaft und Hoffnung.

Dijana und Goran Djordjevic sind ein junges Ehepaar, das sich entschieden hat, in ihrem Heimatdorf Ajnovce zu bleiben und ihre Familie zu gründen. Mit ihren drei Kindern, Jovan (5) und den Zwillingen Sofija und Helena (4), sind sie ein leuchtendes Beispiel für junge Ehepaare in Kosovska Kamenica und darüber hinaus. „Wir versuchen, durch Arbeit und vor allem Einigkeit unser Zuhause zu erweitern und zu pflegen, ohne vor irgendeiner Art von Arbeit zurückzuschrecken“, sagt Goran.

Die Djordjevics haben das Leben im Ausland erlebt, als sie als junges Ehepaar ein besseres Leben in Wien suchten. Doch nach weniger als zwei Monaten kehrten sie in ihr Heimatdorf zurück. „Gott hat all unsere Wünsche erfüllt, uns Kinder geschenkt und die Wärme des Hauses entfacht“, sagt Dijana.

In Ajnovce haben sie begonnen, etwa zwanzig Hektar Felder, Wiesen und Weiden zu bewirtschaften. Sie haben ihr Haus renoviert, den Stall erweitert und halten dort etwa zwanzig „Romanov-Schafe“, die für die Qualität ihres Fleisches bekannt sind. „Jedes Schaf hat zwei oder drei Lämmer und ihr Preis ist doppelt so hoch wie der Preis für einheimische Lämmer“, betont Goran.

Neben der Landwirtschaft und Schafhaltung unterstützen die Djordjevics auch die älteren und schwachen Bewohner von Ajnovce. „Es kommt oft vor, dass wir täglich etwa zehn Altenheime besuchen, um zu sehen, ob sie noch am Leben sind und um ihnen mitzuteilen, dass ihre Kinder angerufen und nach ihrem Gesundheitszustand gefragt haben“, sagt Dijana.

Trotz der Herausforderungen, die das Leben in Ajnovce mit sich bringt, bleibt die Familie Djordjevic optimistisch. Sie glauben an eine positive Zukunft für ihr Dorf und hoffen, dass mehr junge Familien sich entscheiden werden, in Ajnovce zu bleiben und ihre Heimat zu pflegen. „Es gibt viele unserer Altersgenossen, die planen, ‚was sie verdienen‘, in die Wiederherstellung ihrer Haushalte zu investieren“, sagt Dijana.