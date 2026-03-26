Eigene Fahrbahn für Radfahrer: Wiener Ringstraße wird umgebaut (FOTOS)

Wiens Prachtboulevard bekommt ein neues Gesicht – und das schon früher als viele erwartet hatten.

Die Stadt Wien hat konkrete Pläne für die Neugestaltung der Nebenfahrbahnen und Alleen entlang der Ringstraße vorgelegt. Als erster Abschnitt soll jener zwischen den U-Bahn-Stationen Wien-Schottentor und Wien-Schottenring in Angriff genommen werden. Im Mittelpunkt steht dabei die räumliche Trennung von Rad- und Fußverkehr.

Betroffen sind die Nebenfahrbahnen sowie die flankierenden Alleen, die künftig sowohl Radfahrenden als auch Spaziergängern deutlich mehr Raum bieten sollen. Sie erhalten jeweils einen eigenen, abgegrenzten Bereich.

Neue Radwegführung

Für die Radwege ist überwiegend eine Zweirichtungsführung mit einer Breite von 4,50 Metern vorgesehen, die in Sandsteinfarbe gestaltet wird. Diese Farbwahl ist bewusst gewählt: Sie soll an die ursprünglich geschotterten Reit-Alleen erinnern und damit einen Bezug zur historischen Gestaltung der Ringstraße herstellen.

Der bislang asphaltierte Gehsteig entlang der Häuserfront wird durch eine Pflasterung aus Granitstein ersetzt. An Querungsstellen für Fußgänger sind Inseln vorgesehen, die den Radverkehr verlangsamen und die Verkehrssicherheit erhöhen sollen. Entlang der Gehsteige entstehen zudem neue Grünbeete.

Die Hauptfahrbahnen für den motorisierten Verkehr bleiben von den Umbaumaßnahmen unberührt. Insgesamt werden mehr als 900 Quadratmeter zusätzliche Grün- und Beetflächen angelegt sowie zwölf neue Bäume gepflanzt.

Offizieller Startschuss

Rückendeckung erhält das Vorhaben auch aus der Wissenschaft: TU-Professor Harald Stühlinger, ein ausgewiesener Kenner der Ringstraßengeschichte, unterstützt die geplante Neugestaltung. Bereits im Februar hatte die Stadtregierung das Vorhaben in einem Nebensatz angekündigt.

Seit Donnerstag ist es nun offiziell bestätigt: Die Umgestaltung der Ringstraße soll im Herbst beginnen. Den Startschuss gibt der rund 700 Meter lange Abschnitt am Schottenring auf der Innenseite, wo Radfahrende und Fußgänger künftig jeweils einen klar abgegrenzten, eigenen Bereich vorfinden werden.