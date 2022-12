Ein slowenischer Priester versuchte Nonnen zum Dreier zu überreden?!

Ein Jesuitenpriester fand sich im Zentrum eines Sexskandals im Vatikan wieder, nachdem er versucht hatte, einen Dreier mit zwei Nonnen zu arrangieren. Dabei versuchte er ihnen dies als mit der “Heiligen Dreifaltigkeit” zu vergleichen, sagte eine der Nonnen, wie das Medium The Times berichtet.

Berichten zufolge werden die Anschuldigungen gegen den 68-jährigen Marko Ivan Rupnik dem Papst Franziskus nicht gefallen, da er dem Priester nahe stehen soll.

Als Anfang des Monats die ersten Vorwürfe auftauchten, dass er in den 1990er Jahren Nonnen in seiner Heimat Slowenien missbraucht hatte, leitete der Vatikan eine Untersuchung ein, aber letztendlich trat die Verjährungsfrist in Kraft. Wenige Tage später sagte der Ordensvorsteher, Rupnik sei ein Jahr zuvor, im Mai 2020, exkommuniziert worden, weil er den Beichtstuhl benutzt habe, um die Frau, mit der er eine Beziehung hatte, von Sünden zu befreien.

Die römische Zeitung Domani veröffentlichte ein Interview mit der Nonne, die behauptete, Rupnik habe sie in den 80er und 90er Jahren in Slowenien missbraucht, ihr ihre Jungfräulichkeit genommen und sie zum Schweigen gezwungen. Ihre Identität wollte sie nicht preisgeben.

„Vater Marko begann langsam und unauffällig in meine psychologische und spirituelle Welt einzudringen und nutzte meine Unsicherheit und Zerbrechlichkeit aus“, sagte die Nonne und fügte hinzu, dass er sie und eine andere Nonne gefragt hatte, einen Dreier zu haben. Er erklärte ihnen dies so, dass er die Beziehung zwischen Gott, Jesus und dem Heiligen Geist nachbilden würde. Sie fügte hinzu, dass ihre Beschwerden ignoriert wurden, obwohl Rupnik ihrer Meinung nach „fast 20 Nonnen“ sexuell missbraucht habe.

Jetzt hat der Jesuitenorden alle Opfer gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Ein Hochrangiger versprach, dass “jeder mit Verständnis und Empathie angehört wird”.

Pater Hans Zollner, jesuitischer und vatikanischer Experte für Missbrauch, sagte, dass „sich dieser Missbrauch seit den 1990er Jahren wiederholt hat und es viele Fragen gibt, die beantwortet werden müssen.“ Er fügte hinzu, dass der Aufruf an die Opfer, sich zu äußern, „die Bereitschaft zeigt, zuzugeben, dass vieles schief gelaufen ist”.

Sandro Magister, ein auf religiöse Nachrichten spezialisierter italienischer Journalist, insbesondere über die katholische Kirche und den Vatikan, der für die Zeitschrift L’Espresso schreibt, sagte, dass der Papst, der selbst Jesuit ist, Rupnik „nahe“ stehe und dass dies vielleicht in der ganzen Geschichte eine Rolle spielte und er somit den Priester beschützte. „Die Angelegenheit, für die Rupnik exkommuniziert wurde, war sehr ernst, und die anschließende Aufhebung der Exkommunikation musste vom Papst selbst angeordnet oder zumindest genehmigt werden. Das überrascht mich nicht, weil Franziskus auch früher Entscheidungen getroffen hat, die den bereits getroffenen Entscheidungen des Vatikans widersprachen“, sagte der Magister.

Marko Ivan Rupnik ist Direktor des Zentrums Centro Aletti in Rom. Er ist auch der Autor des offiziellen Bildes des Weltfamilientreffens 2022 und hat seit mehr als 30 Jahren verschiedene Kunstwerke für Kirchen, Kapellen und Schreine auf der ganzen Welt geschaffen. Er leitete die Restaurierung der Kapelle Redemptoris Mater im Vatikanischen Apostolischen Palast, die 1999 nach dreijähriger Arbeit eingeweiht wurde.