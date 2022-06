Eine neue Eissorte für besondere Gaumenfreuden

Lecker, Eis! Bei dieser Hitze die beste Abkühlung für Jung und Alt. Wie uns die Eis-Sommeliers jedes Jahr mit neuen köstlichen Sorten verwöhnen, so greifen sie manchmal auch daneben.

Vanille, Schokolade, Stracciatella, Erdbeere und Haselnuss – das sind die beliebtesten Eissorten des letzten Jahres. Doch auch dieses Jahr zeigen sich die Eisverkäufer kreativ. Neben Geschmacksrichtungen wie Gurke-Zitrone, Safran-Rose-Pistazie oder Baileys-Sahne hat sich jetzt eine würzige Eissorte dazugesellt.

Lecker, Ketchup!

Der kanadische Ketchup Hersteller French’s will sein Geschäft scheinbar in Richtung Eisdiele ausbauen. Er kombinierte kurzerhand Eis und Ketchup zu einer innovativen neuen Sorte.

twitter/@Frenchs

Auf seiner Homepage wirbt der Gewürz-Magnat für sein Eis am Stiel: “Feiern Sie den Sommer […] mit dem Frenchsicle – einem Eis am Stiel mit French’s® Tomatenketchup-Geschmack, das für eine begrenzte Zeit in ganz Kanada erhältlich ist.”

Soziale Netzwerke sind gespalten

Auf den Sozialen Netzwerken wie Twitter und Instagram finden sich zahlreiche Einträge von Usern, die das Eis probiert haben. Das Netz ist geteilter Meinung: vielen schmeckt das gefrorene Würzsaucen-Eis. Die anderen finden, es sei ekelhaft.

Wie das Eis hergestellt wird, könnt Ihr in diesem Twitter-Video sehen:

Würdet Ihr das Ketchup-Eis Probieren wollen? Auf jeden Fall! Ich liebe neue Eissorten.

Nein. Überhaupt nicht. Sieht ekelhaft aus.

Nur kurz schlecken 🙂

Bin mir noch unsicher. Ergebnisse