Einer der größten Immobilienbesitzer ist ein Balkan-Musiker

Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens investieren oft Geld in den Kauf von Häusern und Wohnungen. Goran Bregovic ist definitiv der Anführer, denn er besitzt bekanntlich 30 Immobilien an verschiedenen Orten und hat jetzt zwei weitere gekauft.

Es ist bekannt, dass der Musiker in Belgrad zwei Villen besitzt. Seine Nachbarn verrieten den Balkan-Medien, dass er in einer Villa wohnt, wenn er in Belgrad ist, aber auch, dass der Musiker im Vorjahr zwei weitere Immobilien gekauft hat, die derzeit renoviert werden.

„Er vermietet das andere Haus, er wohnt nicht darin, aber er hat kürzlich zwei weitere Villen in der Nähe gekauft, beide in Senjak. Ich weiß nicht genau, wo sie sind, aber es wird gemunkelt, dass er bereits mit der Arbeit begonnen hat und eine von ihnen renoviert. Soweit ich gehört habe, wird ein riesiges Schwimmbecken auf dem Dach gebaut, aber ich kenne die Details wirklich nicht“, verriet eine Quelle.

Hohe Mauern und ein weißer Steinzaun schmücken eine von Bregovics Villen im Elite-Viertel Senjak bei Belgrad, die vollständig durch einen Zaun und eine Videoüberwachung gesichert ist. Es wurde in den Medien spekuliert, dass er in diesem Gebäude ein Musikstudio bauen wird, aber das ist noch nicht geschehen.