Ekelhaft: Hier werden Fäkalien direkt ins kroatische Meer geleitet (VIDEO)

Kurz nachdem es im dalmatischen Ort Kaštela zu einem Öl-Skandal kam, wird nun von einem weiteren Verschmutzungsfall berichtet, der dem Urlaubsort schwer schaden könnte.

Erst kürzlich sorgte die Region für Schlagzeilen, da Erdöl ins Meer geleitet wurde und dort zahlreiche Strände in Gomilica und Umgebung gefährdete. Ein weiteres Video gelang nun in die Öffentlichkeit, in welchem zu sehen ist, wie Fäkalien direkt in das dalmatinische Meer geleitet werden.

Das ekelhafte Video stammt aus Kaštel Kambelovac, einem der sieben Kastelle, die heute die Stadt Kaštela bilden. Wie „Dalmacija Danas“ berichtet, stammen die Aufnahmen aus der Nähe des örtlichen Ruderklubs.

