ENC-Mautgebühr in Kroatien: DAS ändert sich jetzt!

Grenzüberschreitend mobil: Serbien und Kroatien vernetzen ihre Mautsysteme. Die elektronische Zahlung funktioniert nun mit Geräten beider Länder – weitere Staaten folgen.

Ab sofort können Autofahrer zwischen Serbien und Kroatien ihre Mautgebühren mit den elektronischen Zahlgeräten des jeweils anderen Landes begleichen. Das serbische Straßenunternehmen „Putevi Srbije“ gab bekannt, dass das Toll4All-System nun auch für die EU-Mitgliedsstaaten verfügbar ist.

In einer symbolischen Geste testete der Direktor von Putevi Srbije, Zoran Drobnjak, am Freitag als Erster das neue integrierte Mautsystem an der Station Lipovac. Der Leiter der Mautabteilung der Kroatischen Autobahnen (HAC), Ivan Ribicic, betonte die praktischen Vorteile: „Wir haben auf die Bedürfnisse der Verkehrsteilnehmer reagiert und in den vergangenen Monaten intensiv an dieser Integration gearbeitet. Die Reise durch beide Länder wird nun deutlich unkomplizierter und angenehmer.“

Regionale Ausweitung

Das Toll4All-System wurde bereits im Juli 2023 mit der Integration des nordmazedonischen Mautsystems eingeführt. Später folgte Montenegro, und mit Kroatien ist nun das vierte Land Teil dieser Initiative.

Laut Mitteilung plant das serbische Straßenunternehmen, das System noch in diesem Jahr auf Griechenland sowie auf die Autobahnen in der Republika Srpska (serbische Entität in Bosnien und Herzegowina) auszuweiten.

Wirtschaftliche Bedeutung

Die Vernetzung der Mautsysteme gewinnt zunehmend an wirtschaftlicher Bedeutung. Auf serbischen Autobahnen wurden im Jahr 2024 bereits 80 Millionen elektronische Mauttransaktionen mit einem Gesamtumsatz von 420 Millionen Euro registriert. Rund 900.000 Nutzer sind derzeit für das elektronische Mautsystem angemeldet.

Besonders für den Tourismus- und Logistiksektor bringt die Vereinheitlichung spürbare Vorteile. Tourismus- und Logistikverbände bewerten die Integration als wichtigen Impuls für den grenzüberschreitenden Handel und Fremdenverkehr, da sich Wartezeiten an Grenzübergängen deutlich reduzieren. Dies gilt insbesondere mit Blick auf beliebte Sommerreiseziele in Kroatien und künftig auch in Griechenland.