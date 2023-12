Energiekrise: So könnt ihr Heizkosten sparen!

In einer Zeit, in der Inflation und Energiekrisen die Geldbörsen der Bevölkerung belasten, wird die Suche nach Möglichkeiten, die Heizkosten zu senken, immer dringlicher. Mit dem kommenden Jahr droht aufgrund der Haushaltsplanung der Regierung eine weitere Steigerung der Heizkosten. Doch bevor Sie sich in dicke Pullover hüllen und die Zähne zusammenbeißen, haben wir einen einfachen, aber effektiven Trick, der Ihnen hilft, Geld zu sparen und trotzdem warm zu bleiben.

Ein weit verbreitetes Missverständnis besteht darin anzunehmen, dass das vollständige Aufdrehen der Heizung den Raum schneller erwärmt. Tatsächlich steuert der Heizungsregler jedoch lediglich die Zieltemperatur des Raumes. Die Heizung selbst erwärmt den Raum immer mit der gleichen Geschwindigkeit, unabhängig davon, ob der Regler auf Stufe 1 oder 5 steht.

Thermometer kontrollieren

Experten empfehlen unterschiedliche Temperaturen für verschiedene Räume, die leicht auf dem Heizungsregler zu finden sind. Der Keller kann beispielsweise auf der Frostschutzstufe (das Sternchen-Symbol) mit einer Temperatur von 6 Grad belassen werden. Im Treppenhaus reicht eine Einstellung auf Stufe 1, was in der Regel 12 Grad entspricht. Für die Nacht empfehlen Experten das Mond-Symbol, das eine Temperatur von 14 Grad repräsentiert.

In Schlafzimmern sollte die Temperatur bei 16 Grad liegen, was der Stufe 2 auf dem Regler entspricht. Wohnzimmer und Küche dürfen etwas wärmer sein – hier empfehlen Experten die Stufe 3 mit 20 Grad. Im Badezimmer können Sie sich mit 24 Grad, also Stufe 4, etwas mehr Luxus gönnen. Die höchste Stufe 5, die einer Temperatur von 28 Grad entspricht, ist in der Regel nicht erforderlich.

Clips am Thermostat

Jeder hat sie schon einmal gesehen, diese kleinen weißen Plastikstifte am Thermostat. Aber wussten Sie auch, dass sie Ihnen dabei helfen können, bares Geld zu sparen? Durch das Anbringen dieser Clips können Sie einen Temperaturbereich festlegen, der nicht überschritten wird. Stellen Sie beispielsweise einen Clip auf Stufe 3 und den anderen auf Stufe 2, wird die Temperatur nie unter 16 Grad fallen und nie über 20 Grad steigen.

Zusätzlich zu diesen Tipps empfehlen Experten, regelmäßig zu lüften, die Heizkörper von Zeit zu Zeit zu entlüften und sicherzustellen, dass Heizungen nicht durch Möbel oder Vorhänge verdeckt werden.

Durch eine smarte Steuerung der Heizung können Sie nicht nur Geld sparen, sondern auch Ihren Komfort erhöhen.