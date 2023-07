Enthüllt: Wie man echtes italienisches Gelato erkennt und Touristenfallen vermeidet

Planst du eine Reise nach Italien oder bist du einfach nur ein Fan von Eiscreme? Es besteht die Chance, dass du schon einmal ohne es zu wissen, in eine Touristenfalle gelaufen bist. Ciara Walsh, die aus Irland stammt und nun in Italien lebt, möchte den Reisenden mit ihren Hinweisen helfen, nicht irrtümlich minderwertiges Gelato zu erwerben.

Laut Walsh deutet ein üppig ausgestellter Berg von Gelato nicht auf einen exquisiten Eisgenuss hin. „Wenn du einen Berg von Gelato ausgestellt siehst, ist es sicher kein feiner italienischer Eisgenuss“, so Walsh. Sie erläutert weiter, dass authentische Gelaterias ihre Produkte nicht in massenhaften, auffällig farbenfrohen Darbietungen zur Schau stellen. Sie hat diese Einschätzung in einem Video geteilt, das bis dato bereits zwölf Millionen Aufrufe erzielt hat.

Die Influencerin enthüllt, dass diese leuchtend bunten Eisberge häufig mit Farb- und Konservierungsstoffen gespickt sind. In einem weiteren Video liefert sie auch Tipps, wie man erstklassiges Gelato identifizieren kann. Dieses würde nämlich in verschlossenen Behältern aufbewahrt und ist somit nicht sofort ins Auge fallend.

Die Videos stoßen jedoch auch auf Kritik. Ein Kommentator schreibt: „Ich habe Gelato von einer Gelateria bekommen, die einen Eisberg hatte – und es war das beste, das ich je gegessen habe.“ Ein anderer Nutzer fügt hinzu: „Es gibt Gelaterias, wo sie das Gelato nicht so versteckt halten wie in diesem Video und es ist genauso gut.“

Doch was macht ein Gelato eigentlich authentisch? Dazu wurde Jimmy Begaj, der Besitzer der Gelateria Rosso Arancia in Zürich und Absolvent einer italienischen Eisschule, befragt. Die riesigen Becher mit großen Höhen sind nur Eis-Shows für Touristen“, meint Begaj und fügt hinzu: „Die enthalten viele ungesunde Produkte.“ Er betont, dass traditionelles Speiseeis eine angenehme cremige Textur, jedoch wenig Zucker hat. Zudem sollte es Farben tragen, die stark mit dem Hauptprodukt in Verbindung stehen.

Begaj gibt ebenfalls einen Hinweis, um echtes italienisches Eis von Imitationen zu unterscheiden. „Die sehr grellen Farben sind voll von synthetischen Farbstoffen“, warnt er und betont, dass diese genau genommen seit Jahren durch natürliche Farbstoffe ersetzt worden sein sollten. Ein weiterer Faktor, der auf mangelhafte Qualität hinweist, sind übermäßige Toppings, verursacht durch zu viel Zucker.

Und wie sollte ein authentischer Gelato-Shop idealerweise aussehen? „Ordentlich und aufgeräumt – kein Chaos“, empfiehlt Begaj. Die Farben sollten harmonisch sein und im Idealfall wird man in authentischen Gelaterias eher Pastelltöne vorfinden.