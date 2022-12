Erbbetrug? Mann hinterlässt Nachbarn 500.000 Euro und verstirbt

Petrovs Bruder wurde vernommen, da er und seine Nichte Milena, Petrovs Tochter, letzte Woche Anzeige bei der Polizei in Bijeljina gegen „die Verantwortlichen für Petrovs Tod und Vertuschung wichtiger Hinweise zum Tod“ erstatteten.

Ein interessanter Fall liegt derzeit der Bezirksstaatsanwaltschaft in Bijeljina vor: es geht um eine „schwere“ Erbschaft von rund einer Million Mark (rund 500.000 Euro).

Es geht um Geld, das ein Bewohner des Dorfes Donje Cadavica bei Bijeljina einem Nachbarn hinterlassen hat, obwohl er lebende Erben hatte.

In diesen Tagen befragte die Polizei von Bijeljina nämlich den Bruder von Petar Gajic, einem Haushälter aus dem Dorf Donje Cadavica in der Nähe von Bijeljina, der vor zwei Jahren unter verdächtigen Umständen starb, nur eine Woche nach dem geschriebenen Testament.

Wie Info Bijeljina berichtet, soll Gajic alles einem zwanzigjährigen Nachbarn hinterlassen haben, der als sein Enkel aufgeführt wird, obwohl bewiesen ist, dass sie in keiner Weise miteinander verwandt sind.

Er hat seine Tochter Milena, die seit 13 Jahren in einer psychiatrischen Anstalt in Sokolac mittellos und ohne Lösung zurückgelassen. Sie hat nicht einmal den notwendigen Teil bekommen, was nach dem Gesetz auch denen zusteht, die nichts testamentarisch bekommen haben.

Gajics Bruder wurde verhört, als er und seine Cousine Milena, Petrovs Tochter, letzte Woche Anzeige bei der Polizei in Bijeljina gegen „die Verantwortlichen für Petrovs Tod und die Verschleierung wichtiger Hinweise auf den Tod“ erstatteten.

Gajic habe unter anderem ausgesagt, dass der Gerichtsmediziner, der den Tod seines Bruders unterschrieb, den Verstorbenen nicht einmal gesehen habe, schreibt Klix.

“Er wurde im Haus gefunden und ohne gerichtsmedizinische Untersuchung in eine unbekannte Richtung gebracht”, so dass er nach zwei Tagen und zwei Nächten auf dem Dorffriedhof begraben wurde, ohne auch nur eine Sekunde in einem der offiziellen Leichenschauhäuser von Bijeljina verbracht zu haben, so die Nächsten des Verstorbenen.

Die amtierende Staatsanwältin Danica Stepanovic vom OJT Bijeljina gab der Polizei den Auftrag, alle Zeugen anzuhören und einen Bericht vorzulegen.

Gajics Vermögen wird auf rund 500.000 Euro geschätzt.