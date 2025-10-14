Erdbeben erschüttert Kroatien: Behörden in Alarmbereitschaft

Morgendlicher Schreck in Kroatien: Ein Erdbeben der Stärke 3,3 rüttelte die Region wach. Die Erschütterung drang aus zehn Kilometern Tiefe an die Oberfläche.

Am Dienstag, dem 14. Oktober, erschütterte ein Erdbeben der Stärke 3,3 auf der Richterskala Teile Kroatiens. Die Erschütterung wurde um 7:05 Uhr morgens registriert, wie aus den Messdaten hervorgeht.

Das Europäisch-Mediterrane Seismologische Zentrum (EMSC) lokalisierte den Erdbebenherd etwa zehn Kilometer unter der Erdoberfläche. Das Epizentrum befand sich den Aufzeichnungen zufolge an den geografischen Koordinaten 45.3631 nördlicher Breite und 16.4496 östlicher Länge.

Keine Schäden gemeldet

Nach bisherigem Kenntnisstand wurden weder Sachschäden noch Personenschäden gemeldet. Die zuständigen Behörden behalten die Lage weiterhin im Blick und überwachen die seismische Aktivität in der Region.