Trotz Streit: Dieser Sänger tauchte bei Halids Beerdigung auf!

Eine Stadt steht still, während 100.000 Menschen Abschied nehmen. Der Tod von Halid Beslic erschüttert die Balkan-Musikwelt bis ins Mark.

Abschied von einer Musiklegende

Die Musikwelt trauert um einen ihrer Großen: Halid Beslic, der am 7. Oktober im Alter von 72 Jahren verstarb, wurde heute auf dem Stadtfriedhof „Bare“ in Sarajevo unter überwältigender Anteilnahme beigesetzt. Rund 100.000 Menschen versammelten sich, um der Musiklegende die letzte Ehre zu erweisen und Abschied zu nehmen.

Unter den Trauergästen befand sich auch der serbische Sänger Miroslav Ilic, der vor den Kameras bosnischer Medien seine tiefe Betroffenheit nicht verbergen konnte. „Wir waren über viele Jahre hinweg wirklich enge Freunde“, sagte Ilic sichtlich bewegt gegenüber Face TV. „Ich spreche der Familie Beslic mein aufrichtiges Beileid aus. Wir alle haben ihn geliebt und verehrt.“

Der Sänger erinnerte an gemeinsame Erlebnisse und die letzten schweren Tage: „Wir haben uns sofort ausgetauscht, als er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Ich wusste, dass die Lage ernst war, aber man hofft ja bis zum letzten Moment. Ich dachte, er würde es schaffen – aber das tat er nicht. Halide, ruhe in Frieden.“

Gerüchte um Fehde

Jahrelang kursierten übrigens Gerüchte über eine angebliche Fehde zwischen den beiden Musikern – ausgerechnet wegen der Moderatorin Suzana Mancic. Der Vorfall soll sich Anfang der 1990er Jahre zugetragen haben.

Vladimir Perovic, der erste Ehemann der Sängerin Lepa Lukic, bestätigte kürzlich gegenüber dem Portal Kurir eine Geschichte, die auf dem Instagram-Profil „Legenden der Neunziger“ aufgetaucht war: „Ich erinnere mich an diesen Abend. Es war keine blutige Auseinandersetzung, aber Künstler liebten es nun mal, sich vor einer schönen Frau ins rechte Licht zu rücken. Und diese Schönheit war eben Suzana Mancic.“

Perovic schwärmte noch heute von der damaligen Begegnung: „Zlatko Pejakovic stellte sie mir vor. Sie sang damals ‚Ogledalce‘ und war ein wunderschönes Mädchen – voller Energie und Charisma.

Es gab keinen Mann, der sich nicht nach ihr umgedreht hätte.

