So verabschiedet sich die Estrada von Halid Bešlić!

Im Nationaltheater Sarajevo versammelte sich eine beeindruckende Anzahl prominenter Persönlichkeiten zur Gedenkfeier für den verstorbenen bosnischen Musikstar Halid Beslic. Unter den Gästen befanden sich zahlreiche Größen der Balkan-Musikszene wie Serif Konjević, Zeljko und Jovana Joksimovic, Emir Hadzihafizbegovic, Aca Pejovic, Jala Brat und Haris Dzinovic.

Zeljko Joksimovic, sichtlich bewegt, erinnerte an seine enge Verbindung zum Verstorbenen: „Wir standen uns sehr nahe und haben oft zusammengearbeitet. Es war mir eine große Ehre, ihm wundervolle Lieder zu schreiben, die großen Anklang fanden.“ Es freut mich, dass die Menschen seine Bedeutung erkannt haben. In solchen Momenten gibt es niemanden in meinem Bekanntenkreis, der so viele Menschen vereinen könnte.

Während die meisten Anwesenden ihre Plätze einnahmen, begann die Gedenkfeier mit einer ergreifenden Schweigeminute.

Auch der serbische Politiker Cedomir Jovanovic zählte zu den Trauergästen. Er beschrieb den Verstorbenen als „jene wunderbare Quelle, von der er in seinen Liedern sang“. Jovanovic fügte hinzu: „Ich habe mich mit niemandem gestritten, aber ich wusste stets, dass ich bei ihm Güte, Verständnis und Kraft finden konnte – vermutlich wie alle anderen auch. Jeder hat seine eigene Erinnerung an Halid. Als er ins Krankenhaus eingeliefert wurde, erfuhr ich bereits von den ersten Untersuchungsergebnissen in Zagreb.“

Bewegende Abschiedsworte

Besonders bewegend war der Auftritt des Bürgermeisters von Sarajevo, Samir Avdic, der gemeinsam mit Beslics Enkelkindern Lamija und Belmin die Bühne betrat. Lamija wandte sich mit tränenerstickter Stimme an ihren verstorbenen Großvater: „Mama hat uns am Dienstag nicht gesagt, dass du uns verlassen hast, aber wir wussten es. Wir haben geschwiegen. Opa, du bist unsere Liebe, unser Stolz und unser Schutz.“

Unter den Trauergästen befand sich auch der Direktor von TV Pink, Zeljko Mitrovic.

Bei der Gedenkfeier ergriffen Halids Weggefährten, Freunde und Familienmitglieder das Wort. Für all jene, die keinen Platz im Theater fanden, wurde die Veranstaltung auf LED-Bildschirmen am Susan-Sontag-Theaterplatz live übertragen.

Massive Beerdigung

Nach Einschätzung der Behörden werden mehr als 30.000 Menschen an der Beerdigung teilnehmen – eine Zahl, die vermutlich noch übertroffen wird, da Trauernde aus der gesamten Region und darüber hinaus anreisen. Die Polizeikräfte des Kantons Sarajevo stehen vor einer enormen logistischen Herausforderung.

Nach dem Totengebet in der historischen Gazi-Husrev-Beg-Moschee wird der Trauerzug mit dem Leichnam durch die Ferhadija-Straße ziehen und bei der Ewigen Flamme in die Hauptstraße einbiegen. Der Konvoi bewegt sich anschließend in Richtung Friedhof Bare, wobei alle Bürger die Möglichkeit haben werden, dem Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen.

Auf der Hauptstraße M18 zwischen Vogosca und Bare sind aufgrund des erwarteten Verkehrsaufkommens temporäre Umleitungen für Lastkraftwagen vorgesehen. In den Straßen Jukiceva, Betanija und Dejzina Bikica werden je nach Lage vorübergehende Verkehrsänderungen eingerichtet, während in der Alipasina-Straße zwischen 12 und 17 Uhr ein komplettes Fahrverbot für LKW gilt.

Das Totengebet für Halid Beslic findet um 16 Uhr nach dem Ikindija-Gebet (Nachmittagsgebet) in der Gazi-Husrev-Beg-Moschee statt.