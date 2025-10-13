Wiener stürzt in den Tod – Leiche Stunden später entdeckt

Tragisches Ende einer Bergtour: Ein Wiener stürzte am Wagnersteig 50 Meter in die Tiefe. Erst am nächsten Morgen wurde sein Körper entdeckt.

Ein 56-jähriger Mann aus Wien kam bei einer Wanderung auf die Hohe Wand ums Leben. Der Wanderer hatte am Samstag das Plateau im Gemeindegebiet von Oberhöflein in Niederösterreich erklommen und wollte anschließend über den Wagnersteig wieder absteigen. Unmittelbar nach dem Beginn des Abstiegs verlor er offenbar den Halt – entweder durch Ausrutschen oder Stolpern – und stürzte etwa 50 Meter in die Tiefe.

Tragische Entdeckung

Der Unfall blieb zunächst unbemerkt. Erst am folgenden Morgen entdeckten andere Wanderer den verunglückten Mann gegen 8.20 Uhr und verständigten umgehend die Rettungskräfte.

Für den 56-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät – der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Die Bergung der Leiche erfolgte schließlich mittels Polizeihubschrauber.